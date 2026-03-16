Despliegue de drones y equipos de emergencia en Lanzarote: Puertos Canarios explica qué ha ocurrido

El Puerto de Órzola, en Lanzarote, ha sido el escenario de un simulacro de contaminación ambiental organizado por Puertos Canarios. El objetivo de esta operativa ha sido reforzar la capacidad de respuesta ante un hipotético vertido en la zona de pantalanes y mejorar la coordinación técnica entre los diferentes equipos de emergencia implicados.
Para evitar alarmas innecesarias entre la población, el ente público ha aclarado que se trató de una actividad formativa y preventiva.
Para recrear el vertido se utilizó exclusivamente agua dulce con colorante alimentario, garantizando que no se vertiera ninguna sustancia contaminante al mar durante el ejercicio.
Drones para el análisis operativo
La principal novedad de este ejercicio ha sido el vuelo de un dron para registrar toda la operativa desde el aire. Este material audiovisual permitirá a los técnicos de Puertos Canarios analizar con precisión:
- El despliegue de los medios materiales.
- Los tiempos de respuesta de los equipos.
- La eficacia de la coordinación operativa en tierra y mar.
La jornada contó con una amplia representación de los servicios de emergencia de las Islas. Participaron oficiales de Puertos Canarios, efectivos de Emerlan, bomberos de los municipios de Haría, Arrecife y La Oliva (Fuerteventura), voluntarios de Protección Civil y personal de vigilancia. También asistieron como invitados escolares del CEIP La Garita de Haría.
El simulacro se estructuró en varias fases técnicas:
- Activación de la alarma por un supuesto de embarcación hundida en los pantalanes.
- Despliegue de barreras absorbentes, paños y sepiolita.
- Uso de una embarcación de apoyo para el cierre del área afectada.
- Retirada y tratamiento de los materiales utilizados.
Protocolos de seguridad
Durante la actividad se pusieron a prueba los protocolos del Plan Interior Marítimo (PIM) y el uso correcto de los Equipos de Protección Individual (EPI). Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de Ecopuertos autonómicos de Canarias, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.
Puertos Canarios ha confirmado que continuará impulsando este tipo de simulacros en otros puntos de la red autonómica para consolidar la cultura preventiva en el litoral canario.