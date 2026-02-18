El 112 aclara el motivo del humo y el despliegue de emergencia en el aeropuerto Tenerife Norte: “No te alarmes”

El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna acoge durante la jornada de este miércoles un simulacro de emergencias, tal y como ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Desde el 112 Canarias han pedido a la ciudadanía que no se alarme en caso de observar presencia de humo o un amplio despliegue de recursos de emergencia en las instalaciones aeroportuarias, ya que se trata de un ejercicio planificado.
🚑 Si observas humo y equipos de emergencia en el Aeropuerto de #Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, no te alarmes.— Aena (@aena) February 18, 2026
🚨Durante el día de hoy se está llevando a cabo un #simulacro en las instalaciones.
➡️ Se trata de un procedimiento habitual que se realiza con el fin de… pic.twitter.com/lGcYCEOYvS
Según ha detallado el organismo, este tipo de simulacros forman parte de los procedimientos habituales que se realizan de manera periódica con el objetivo de comprobar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes y reforzar los protocolos de actuación en materia de seguridad aeroportuaria.
Durante el desarrollo de esta actividad pueden participar distintos equipos de intervención, lo que implica la movilización de medios de emergencias en el entorno del aeropuerto sin que exista una situación de riesgo real. Este tipo de ejercicios permiten evaluar la coordinación entre los distintos servicios implicados y garantizar una actuación eficaz en caso de que se produzca una emergencia.