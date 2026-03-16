Entrada gratis en la Catedral de La Laguna: la Sinfónica de Tenerife hace historia con una obra jamás tocada en Canarias

La Sinfónica de Tenerife protagonizará un hito cultural sin precedentes en las Islas. El próximo jueves 26 de marzo, a las 20:00 horas, el primer templo de la diócesis acogerá un concierto extraordinario donde se interpretará, por primera vez en Canarias, el oratorio ‘Paulus’ de Felix Mendelssohn. Bajo la batuta del maestro Víctor Pablo Pérez, esta cita con entrada libre hasta completar aforo promete ser el evento musical del año en La Laguna.
Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el Cabildo de Tenerife y la Diócesis Nivariense, busca acercar la excelencia de la Sinfónica de Tenerife a la Catedral de La Laguna, un espacio de incalculable valor patrimonial y espiritual, especialmente en los días previos a la Semana Santa.
Un estreno absoluto de “exigencia máxima”
El oratorio ‘Paulus’ es una de las grandes cumbres del Romanticismo alemán. Pese a ser una obra fundamental, nunca antes había sido abordada por la formación insular en el Archipiélago. El director honorario, Víctor Pablo Pérez, ha subrayado la importancia de este momento: “Es una obra de enorme exigencia artística para la orquesta, el coro y los solistas; una oportunidad especial para poner en valor el trabajo de nuestros músicos”.
El consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, destacó que este concierto refuerza la actividad “intensa y versátil” de la orquesta, conectando el arte con el sentimiento popular de la ciudad de los Adelantados.
Voces de lujo para una noche histórica
Para este estreno en la Catedral de La Laguna, la Sinfónica contará con un elenco vocal de primer nivel compuesto por la soprano Alicia Amo, la mezzosoprano Rinat Shaham (que debuta con la formación), el tenor Airam Hernández y el barítono Josep-Ramón Olivé. Junto a ellos, el Coro Titular Ópera de Tenerife–Intermezzo elevará la majestuosidad de una pieza que narra la conversión de San Pablo.
El deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero, expresó su satisfacción por acoger esta cita que une “la oración y la expresión más alta de la belleza”.
Horarios y acceso al concierto
- Lugar: Catedral de La Laguna.
- Fecha: Jueves, 26 de marzo.
- Hora: 20:00 horas.
- Entrada: Gratuita (libre hasta completar el aforo).
Para quienes no puedan asistir a esta cita en el templo lagunero, la Sinfónica de Tenerife ofrecerá la versión íntegra de la obra al día siguiente, viernes 27 de marzo, en el Auditorio de Tenerife a las 19:30 horas, dentro de su programación de abono. Sin embargo, la oportunidad de vivir este estreno histórico con entrada gratis convierte a la cita de La Laguna en un evento de asistencia obligatoria para los amantes de la música.