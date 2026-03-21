El Tribunal Supremo confirma el cambio clave en el permiso laboral: 5 días sin extra por desplazamiento

El Tribunal Supremo ha avalado el nuevo criterio sobre el permiso laboral de cinco días por hospitalización de un familiar, confirmando que las empresas no están obligadas a añadir días extra por desplazamiento tras la reforma legal. La decisión aclara cómo debe aplicarse uno de los permisos retribuidos más utilizados en España.
El origen del cambio está en el Real Decreto-ley 5/2023, que modificó el artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores y amplió el permiso de dos a cinco días laborables, eliminando la referencia a días adicionales por desplazamiento en este supuesto concreto.
Qué dice exactamente la ley vigente
La normativa actual reconoce un permiso de cinco días por “accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario” de determinados familiares.
A diferencia de lo que ocurría antes de 2023, la ley ya no contempla de forma general un aumento específico de días por desplazamiento en este tipo de permiso, aunque sí lo mantiene en otros casos como el fallecimiento de un familiar o cuando así lo recoja el convenio colectivo o acuerdo aplicable.
El Supremo avala el nuevo criterio
En este contexto, el Tribunal Supremo ha respaldado la adaptación de una empresa al nuevo marco legal. El caso analizado partía de una regulación interna que concedía más días si existía desplazamiento, según informa La Razón.
Tras la reforma, la empresa pasó a aplicar el mínimo legal de cinco días sin añadir jornadas extra. Los sindicatos consideraron que esta decisión debía negociarse, pero el alto tribunal lo rechaza.
La sentencia concluye que la empresa actuó conforme a una “norma imperativa”, por lo que no estaba obligada a mantener automáticamente condiciones anteriores ni a abrir un proceso de negociación colectiva.
Además, el Supremo considera que, en términos generales, el permiso mejora al ampliarse a cinco días laborables, aunque este análisis depende de cada situación concreta.
Qué cambia para los trabajadores en 2026
Con esta resolución, queda fijado el criterio general: el permiso por hospitalización de un familiar es de cinco días laborables y no incluye de forma automática días adicionales por desplazamiento.
Sin embargo, el fallo introduce un matiz clave. No todas las mejoras pueden eliminarse sin más. Cada caso dependerá del convenio colectivo o de los acuerdos específicos de empresa, especialmente si existen condiciones más beneficiosas consolidadas.
Esto significa que algunas empresas podrán mantener días adicionales, mientras que otras podrán adaptarse al mínimo legal si actúan conforme a la normativa vigente.
Clave: no es un cambio del Supremo, sino de la ley
El elemento clave es que el cambio principal no lo introduce el tribunal, sino el legislador en 2023. El Tribunal Supremo se limita a confirmar y consolidar la interpretación de esa reforma en un caso concreto.
En la práctica, esta resolución aclara definitivamente cómo deben aplicarse los permisos retribuidos en situaciones de hospitalización familiar en España y afecta a miles de trabajadores en 2026.