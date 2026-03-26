La Consejería de Educación ha resuelto mantener la suspensión de las clases presenciales mañana viernes en La Gomera para evitar desplazamientos entre la comunidad educativa.
Al igual que hoy jueves se aplicará el modo telemático en aquellas enseñanzas que así lo permitan.
El Gobierno de Canarias recomienda a la comunidad educativa a seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia.
En el resto del archipiélago se han retomado hoy jueves las clases presenciales.
Solo en La Gomera se mantiene activada la situación de emergencia por riesgo de inundaciones asociadas a la borrasca Therese.
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