Confirmado por el Gobierno de Canarias: suspenden el transporte sanitario no urgente en varias islas por la borrasca Therese

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) suspende el transporte sanitario no urgente en Canarias este jueves, 19 de marzo, en varias islas debido a la borrasca Therese. La medida afecta a los traslados de pacientes con citas en consultas externas o sesiones de rehabilitación.
En concreto, la suspensión se aplica en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, mientras que en Gran Canaria el servicio se mantiene con normalidad hasta las 12:00 horas. A partir de las 13:00, solo se realizarán traslados considerados esenciales.
Qué traslados se suspenden en Canarias
La decisión implica la cancelación del transporte sanitario no urgente del SUC para:
- Pacientes con citas en consultas externas
- Usuarios con sesiones de rehabilitación
El objetivo es evitar desplazamientos innecesarios ante las condiciones meteorológicas adversas previstas en el Archipiélago.
Gran Canaria mantiene el servicio solo hasta el mediodía
En el caso de Gran Canaria, el servicio funcionará con normalidad durante la mañana. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, el SUC limitará la actividad a:
- Traslados vitales
- Altas hospitalarias
- Movimientos entre centros sanitarios
Tratamientos vitales garantizados
El SUC asegura que los pacientes con tratamientos imprescindibles seguirán siendo atendidos. Entre ellos:
- Hemodiálisis
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Atención en hospital de día oncohematológico
Estos traslados se realizarán siempre que no supongan un riesgo para los pacientes o el personal sanitario, especialmente en zonas de difícil acceso.
La medida se amplía a todas las Islas el viernes
La suspensión del transporte sanitario en Canarias se extenderá a todo el Archipiélago durante la jornada del viernes, 20 de marzo.
Esta decisión se adopta siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, con el objetivo de reducir riesgos ante el temporal.