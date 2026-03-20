No aprenden: la temeridad de algunos con el mar bravo en Tenerife les puede costar muy caro

La borrasca Therese, que ya la tenemos encima, empezará a debilitarse a partir del domingo, aunque la inestabilidad seguirá varios días más de la próxima semana, según la Aemet.
Hay que tener cuidado hoy, porque será el día más complicado por la lluvia, el viento y el oleaje.
Parece mentira que, con el aspecto que ayer presentaba el mar en el Puerto de la Cruz, algunos se jugaran la vida por hacerse una fotografía que compartir en las redes sociales, como captó nuestro compañero SERGIO MÉNDEZ.
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