borrasca therese

El último aviso de la Aemet sobre la borrasca Therese en Canarias: “En las próximas horas podría haber crecidas en barrancos e inundaciones en zonas bajas”

La borrasca Therese evoluciona con el paso de frentes y líneas de inestabilidad que afectan a todas las Islas, con especial incidencia en las de mayor relieve
En las próximas horas, el viento en Canarias soplará con intensidad, con previsión de que se registren rachas superiores a 90 km/h en cumbres y medianías. | Fran Pallero
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Canarias se encuentra desde este jueves bajo un episodio de lluvias intensas, viento fuerte y oleaje provocado por la borrasca Therese, que ya está dejando incidencias en el Archipiélago y se mantendrá, al menos, hasta el domingo.

El fenómeno meteorológico adverso evoluciona con el paso de frentes y líneas de inestabilidad que están afectando a todas las Islas, con especial incidencia en las de mayor relieve, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la última actualización del aviso especial.

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Viento muy fuerte en varias zonas

En las próximas horas, el viento en Canarias soplará con intensidad, con previsión de que se registren rachas superiores a 90 km/h en cumbres y medianías, especialmente en zonas expuestas y a sotavento.

En el resto del Archipiélago, las rachas pueden alcanzar los 70 km/h. Este escenario aumenta el riesgo de caídas de ramas, árboles y daños materiales, por lo que las autoridades insisten en extremar la precaución.

El paso de la borrasca Therese por Tenerife este jueves, 19 de marzo de 2026. | Fran Pallero
El paso de la borrasca Therese por Tenerife este jueves, 19 de marzo de 2026. | Fran Pallero

Lluvias que pueden ser muy fuertes

Las precipitaciones en Canarias se intensificarán durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Se esperan lluvias fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

No se descarta que durante el episodio se superen los 300 litros por metro cuadrado, lo que podría provocar inundaciones locales, crecidas de barrancos y desprendimientos en carreteras.

Además, las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas en algunos puntos.

Oleaje de gran altura en las costas

El temporal también afecta al mar, con oleaje en Canarias que supera los cuatro metros, alcanzando los cinco metros en zonas del oeste y sur de La Palma y en El Hierro.

Se mantiene un temporal marítimo generalizado, por lo que se recomienda evitar la costa.

Se mantiene un temporal marítimo generalizado, por lo que se recomienda evitar la costa. | Fran Pallero

Nieve en las cumbres

La situación deja también nieve en Canarias, con una cota situada entre los 1.800 y 1.900 metros.

Se esperan acumulaciones en las cumbres de Tenerife y La Palma, aunque la cota tenderá a subir en los próximos días.

La estampa del Parque Nacional del Teide a esta hora de la tarde. | DA
La estampa del Parque Nacional del Teide a esta hora de la tarde. | DA

Lo que se espera el viernes y el fin de semana

De cara al viernes, el frente continuará avanzando y las lluvias se extenderán a las islas orientales. Podrán ser localmente muy fuertes y persistentes, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria.

Durante el fin de semana seguirá la inestabilidad. El sábado se mantendrán las rachas intensas y precipitaciones abundantes, mientras que el domingo el viento perderá fuerza, aunque las lluvias seguirán siendo generalizadas.

Previsión para los próximos días

A partir del lunes, la borrasca Therese tenderá a debilitarse. Sin embargo, continuará la inestabilidad, con lluvias que irán perdiendo intensidad de forma progresiva y un cambio del viento hacia el noreste.

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