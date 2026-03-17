‘Therese’, la última borrasca de este invierno, traerá lluvia, viento y nieve a Canarias

La borrasca Therese, la número 19 de la temporada, dejará a partir de mañana lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo en las Islas. El Archipiélago será la zona de España más afectada por el sistema, según confirmó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
“Canarias será la zona de España más afectada, con lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo a partir del miércoles, señaló el organismo estatal a través de mensajes en su perfil de la red social X.
El alto número de borrascas, hasta 19, en el periodo otoño-invierno constituye un “récord absoluto” desde que comenzaron a ponerles nombre en la temporada 2017-18. Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24: hubo 17 borrascas.
“Si se acaba el listado de 21 nombres habrá otra lista con cinco más -de la A a la E- consensuados por los países de nombramiento del suroeste, al que pertenece España”, precisaron fuentes de Aemet.
Esta nueva borrasca generará un periodo de inestabilidad con precipitaciones desde mañana hasta el fin de semana, aunque el viernes podrían perder algo de intensidad. Otro factor a tener en cuenta en los próximos días será la nieve, ya que podrían empezar a caer copos a última hora del jueves a partir de los 1.600 o 1.800 metros, según apuntan los modelos meteorológicos.
DÍAS INVERNALES
Therese prolongará la inestabilidad hasta el domingo, con predominio de vientos del oeste y suroeste, de intensidad moderada a fuertes, con rachas intensas. Esta perturbación situada al norte del Archipiélago complicará, además, el estado del mar.
Los primeros avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología por viento y fenómenos costeros entrarán en vigor mañana a primera hora en Tenerife, La Palma, El Hierro y Gran Canaria. El jueves por la tarde arreciarán las lluvias, que pueden ser persistentes y en forma de chubascos tormentosos, ocasionalmente muy fuertes, en las vertientes sur y oeste. Ese día, a última hora, la cota de nieve se situará relativamente baja, entre 1.600 y 1.900 metros.
Ya el viernes, aunque el pronóstico puede variar, los mapas dibujan un panorama similar, si bien las precipitaciones serán más intermitentes. Se mantiene el riesgo de nevadas por debajo de los 2.000 metros.
La semana arrancó ayer bajo el signo de la estabilidad meteorológica, con temperaturas de hasta 24 grados en Vallehermoso (La Gomera), la máxima registrada en Canarias, y rachas de viento moderadas que alcanzaron su pico máximo en Agaete (54 kilómetros por hora) y en Izaña (47). Pero desde hoy la situación empeorará.