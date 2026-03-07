El tiempo en Canarias hoy sábado: lloviznas y posibles heladas en Tenerife

La previsión de la Aemet en Canarias para este sábado, 7 de marzo de 2026, apunta a una jornada con cielos nubosos en el norte y oeste de las Islas, donde no se descartan lloviznas débiles, especialmente en medianías del norte. Estas precipitaciones tenderán a remitir durante la tarde, mientras que en el resto del Archipiélago predominarán intervalos nubosos.
Las temperaturas en Canarias experimentarán pocos cambios respecto a días anteriores. La máxima alcanzará los 19 grados en Tenerife, mientras que la mínima se situará en torno a los 11 grados en El Hierro. En zonas altas de Tenerife no se descartan heladas débiles durante la madrugada.
El viento soplará del nordeste, de carácter moderado, aunque con intervalos de fuerte intensidad en la vertiente sudeste y en el extremo oeste de las Islas.
En Gran Canaria, la previsión indica cielos nubosos en el norte, con probables lloviznas en medianías, especialmente durante la primera mitad del día, tendiendo a mejorar a partir de la tarde. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos o con intervalos.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos con amplios claros durante las horas centrales del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 15 de mínima, con temperaturas sin cambios o en ligero descenso en el sur. El viento del nordeste también será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sudeste.
Aviso amarillo por fenómenos costeros el lunes
La Aemet ha activado además un aviso amarillo por fenómenos costeros en Canarias para el lunes 9 de marzo, que afectará a zonas del este, sur y oeste de Gran Canaria y de Tenerife.
Según la previsión meteorológica, se esperan intervalos de fuerte viento y mala mar, con condiciones adversas en el litoral, por lo que se recomienda precaución en actividades en la costa y en la navegación durante esa jornada.