María, tinerfeña atrapada en Tailandia, pide ayuda para volver a España: “Estamos desesperados”

Una joven tinerfeña ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda tras quedarse atrapada en Tailandia después de la cancelación de su vuelo de regreso a España. María, de Santa Cruz de Tenerife, difundió un vídeo grabado desde el aeropuerto en el que explica la situación que atraviesan ella y otros viajeros españoles que intentan volver a casa.
Según relata en el vídeo, su vuelo fue cancelado durante la madrugada del sábado ya que debía hacer escala en Dubái, dejándola sin otras alternativas para regresar. “No sabemos cuándo podemos volver”, explica la joven.
“Hay muchos españoles aquí y estamos desesperados”
María asegura que, ante la falta de soluciones, varios afectados acudieron a la Embajada de España en Bangkok para intentar obtener ayuda o información sobre posibles alternativas de regreso.
“Hay muchos españoles aquí, estamos desesperados”, señala en el vídeo difundido en redes sociales. Según explica, los vuelos disponibles actualmente no salen hasta a partir del 13 de marzo y los precios se han disparado: “No hay pasajes hasta el 13 de marzo y están a unos 2.000 euros. Todo tenemos que costearlo nosotros”, afirma.
Cancelaciones por la tensión internacional
Las cancelaciones de vuelos y los problemas en las conexiones aéreas en la zona se están produciendo en un contexto de máxima tensión internacional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, una situación que ha provocado alertas de seguridad y restricciones en rutas aéreas en Oriente Medio.
El cierre o la limitación de algunos espacios aéreos, así como la reorganización de rutas por parte de varias aerolíneas, está afectando a numerosos vuelos internacionales que conectan Asia con Europa y que habitualmente realizan escala en aeropuertos del Golfo, como Dubái.
Este escenario está generando retrasos, cancelaciones y una fuerte demanda de billetes en rutas alternativas, lo que ha disparado los precios de los vuelos disponibles.
Petición de ayuda y difusión
La joven tinerfeña explica que la incertidumbre está siendo especialmente complicada para los viajeros afectados.
“Estamos muy desesperados de no saber cuándo podemos volver y no estamos teniendo ayuda de ningún tipo. Por favor, que la Embajada de España nos ayude”, pide en su mensaje.
El vídeo ha comenzado a circular con rapidez en redes sociales acompañado de una petición de difusión, con la esperanza de que la situación llegue a las autoridades y se puedan encontrar soluciones para los españoles que permanecen bloqueados en Tailandia.