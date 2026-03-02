Un tinerfeño se hace viral al confesar lo que piensa de Las Palmas de Gran Canaria: “Es mejor que Santa Cruz”

Un tinerfeño ha desatado un intenso debate en redes sociales tras compartir un vídeo desde Gran Canaria en el que compara su experiencia en Las Palmas de Gran Canaria con la de Santa Cruz de Tenerife. Su reflexión se ha viralizado en pocas horas y ha generado cientos de comentarios de usuarios que comparten —o discrepan— con su punto de vista.
En el vídeo, grabado durante su estancia en la Isla redonda, el joven lanza una valoración directa:
“Las Palmas de Gran Canaria es mejor que Santa Cruz de Tenerife, eso es una verdad como un templo”.
El acceso al mar, en el centro del debate
Durante su intervención, el tinerfeño pone en valor el entorno de la playa de Las Canteras, destacando su paseo marítimo y el ambiente que se genera en la zona:
“Tiene una pedazo de avenida marítima espectacular con bares, ambiente, gente haciendo deporte, un gimnasio…”.
Frente a ello, señala que en la capital tinerfeña echa en falta espacios similares:
“Llegas a Santa Cruz y tenemos un pedazo de puerto enorme (…) y es que no hay nada. No hay una playa, una avenida marítima donde tomarte algo y sentarte”.
Reacciones a favor y en contra
La publicación ha provocado una avalancha de respuestas en redes sociales, con usuarios que coinciden en que contar con una playa urbana integrada en la ciudad marca diferencias entre ambas capitales.
Otros, en cambio, recuerdan que el desarrollo urbano de Santa Cruz está condicionado por factores como la orografía o la actividad portuaria, mientras que algunos señalan que la integración del frente marítimo depende en parte de competencias estatales, como Puertos del Estado.
Más allá de la polémica, el vídeo ha vuelto a poner sobre la mesa una comparación habitual entre residentes del Archipiélago sobre el modelo de ciudad y su relación con el mar.