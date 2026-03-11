Un reciente estudio lo confirma: los tinerfeños celebrarían el Día de la Madre antes que el del Padre

6 de cada 10 tinerfeños (63,8%) celebrarían el Día de la Madre antes que el del Padre si tuvieran que elegir solo uno. Así lo señala un reciente estudio elaborado a partir de una encuesta a 5.000 personas que analiza el gasto, la preparación y la presión por acertar en los regalos dirigidos a ambos progenitores.
En la práctica, la mayoría optará por celebrar ambas fechas este 2026. El 63,2% de los tinerfeños asegura que festejará tanto el Día del Padre como el de la Madre, una proporción superior tanto a la media de Canarias (57,9%) como a la media nacional (50,6%). Por el contrario, un 17,3% afirma que no celebrará ninguno, mientras que un 16,2% indica que solo lo hará por el de la madre y un 3% únicamente por el del padre.
Las diferencias también se reflejan en el gasto. Los tinerfeños invertirán un 17,5% más en el regalo de la madre que en el del padre. De media, el detalle para el Día de la Madre alcanzará los 45,6 euros, frente a los 38,8 euros destinados al del padre. En comparación con el conjunto de Canarias, el gasto en Tenerife se sitúa por encima de la media regional en ambos casos, ya que el presupuesto para el Día del Padre es un 14,5% superior al promedio del archipiélago (33,9 euros), mientras que el del Día de la Madre se sitúa un 16,6% por encima de la media (39,1 euros).
Otro de los parámetros medidos en la encuesta es la preparación del regalo. Los tinerfeños son además quienes más anticipan la compra del regalo dentro del archipiélago, dedicando de media 9,3 días a preparar el detalle del Día de la Madre y 8,7 días cuando se trata del padre. Estas cifras se sitúan muy por encima de la media nacional, especialmente en el caso del Día de la Madre, cuya planificación supera en más de un 60% el promedio estatal (5,6 días). Este patrón también se refleja en la presión por acertar: la valoración media se sitúa en 6,3 sobre 10 cuando se trata de la madre, frente al 5,4 registrado en el caso del padre.
La diferencia tiene más que ver con el vínculo que con el afecto, según la psicología
Según el psicólogo y profesor de intervención sociocomunitaria Joan Gea, la diferencia radica en el tipo de relación, no en a quién se quiere más: “En la mayoría de los casos, la madre ha sido la figura de apego principal”. Sin embargo, el experto matiza que no es una norma universal y que la presión también puede trasladarse a cualquiera.
También añade que, en fechas señaladas, muchas personas sienten una presión añadida: “Aparece la necesidad de estar a la altura, de devolver algo que sentimos que ha sido constante durante años”.
Respecto a acertar con el regalo, la clave está en los pequeños gestos de después: “Si el regalo se usa, si se menciona días después, si se integra en la rutina. Cuando conecta con el apego no se queda en el instante, se queda en el vínculo”.
Metodología
El estudio se basa en una encuesta realizada a 5.000 personas residentes en España que tienen a ambos progenitores vivos. A partir de sus respuestas se calcularon porcentajes a nivel nacional y se segmentaron los resultados por generación y provincia.
Con estos datos se elaboró un índice de esfuerzo que combina variables económicas (gasto), de planificación (días de antelación en la compra) y emocionales (nivel de presión por acertar). Este indicador permitió establecer un ranking comparativo tanto generacional como territorial.
Para interpretar los resultados y aportar contexto cualitativo, se contó además con el análisis del psicólogo y profesor de intervención sociocomunitaria Joan Gea.
Este estudio ha sido encargado por el comparador y página de información de seguridad sobre casino, www.casino.org/es-es.