Suiza cambia las reglas para los españoles que quieran trabajar allí: contrato laboral y domicilio obligatorios

Trabajar en Suiza se ha convertido en una de las opciones más atractivas para miles de europeos que buscan mejores salarios y nuevas oportunidades laborales. En el caso de los ciudadanos españoles, el acceso al mercado laboral suizo presenta algunas ventajas frente a trabajadores procedentes de fuera de la Unión Europea.
La principal es que no necesitan visado para entrar en el país ni están sujetos al límite anual de permisos que sí afecta a ciudadanos de otros lugares, como muchos países latinoamericanos. Así lo recoge la Secretaría de Estado de Migración de Suiza (SEM), que regula el acceso al mercado laboral para ciudadanos de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio.
Esta diferencia se explica por los acuerdos de libre circulación de personas entre Suiza y la Unión Europea, que facilitan la movilidad laboral entre ambos territorios, tal y como también recoge el portal oficial de la Comisión Europea Your Europe.
Sin embargo, esto no significa que mudarse a Suiza para trabajar sea un proceso automático ni libre de obstáculos. Existen varios requisitos administrativos y condiciones que conviene conocer antes de dar el paso.
Permiso obligatorio si la estancia supera tres meses
Aunque un ciudadano español puede viajar a Suiza sin visado, la normativa cambia cuando la estancia supera los tres meses.
Según explica la Secretaría de Estado de Migración suiza, cuando la actividad laboral o la estancia en el país supera ese periodo es necesario solicitar un permiso de residencia y trabajo en la comuna —el municipio— en el que se vaya a vivir.
Este trámite suele requerir dos elementos básicos: tener un contrato laboral firmado y disponer de una dirección de residencia en el país. En función de la duración del empleo, las autoridades suizas conceden distintos tipos de permisos para ciudadanos de la UE.
Sin esos requisitos previos, conseguir la autorización puede resultar complicado. Por eso, muchas personas optan por buscar empleo desde España antes de trasladarse definitivamente.
Además, portales oficiales europeos como EURES, la red de cooperación para el empleo de la Comisión Europea, recuerdan que aunque el mercado laboral suizo es atractivo para trabajadores extranjeros, el acceso real depende en muchos casos de factores como la cualificación profesional, el idioma o el tipo de contrato ofrecido.