Trump convoca a evangelistas en la Casa Blanca para pedir a Dios que le ayude a ganar su guerra

No se trata de un fotomontaje. El viernes, la Casa Blanca difundió una imagen obtenida en el Despacho Oval, a medio camino entre un exorcismo y un aquelarre. Una veintena de pastores evangélicos rodeaban a Donald Trump como si se tratara de un rito místico: manos sobre los hombros, ojos cerrados y murmullos solemnes. Mientras las bombas caen sobre Irán, en Washington una veintena de pastores evangelistas pedía a Dios que protegiera al presidente.
Curioso detalle: ni una palabra para los que están debajo de los misiles. Ni para las 180 niñas asesinadas en su colegio el primer día de contienda por bombas israelíes. Trump, medio dormido o en trance televisivo, recibía la bendición colectiva como si fuera el elegido para pilotar la voluntad divina: “bienaventurados los que tienen drones”.
La escena tiene algo de tragicomedia medieval: sacerdotes bendiciendo al rey malcriado antes de la batalla. Dios, según parece, sigue siendo convocado con gran eficacia cuando se trata de legitimar guerras. Para los muertos, en cambio, suele llegar tarde.
Pero tranquilos: la oración fue muy sentida. Y, como todos sabemos, nada protege mejor a una nación que un círculo de pastores poniendo las manos sobre un presidente mientras el mundo arde.