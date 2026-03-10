Trump se lava las manos: el cinismo obsceno de un mentiroso compulsivo

Más de 170 niñas asesinadas en una escuela de Minab en el primer día de ataques a Irán. Y la reacción de Donald Trump ha sido la de siempre: negar, insinuar y embarrar. Desde la Casa Blanca no se ha ruborizado al afirmar que el misil Tomahawk que arrasó el edificio quizá lo lanzó “otro país o incluso Irán”.
La vieja táctica del trilero político: si la realidad te incrimina, inventa una historia más absurda. La escena es grotesca. Un presidente que, ante cadáveres de niños, se dedica a sembrar dudas como quien lanza humo para escapar de la responsabilidad. Su argumento es tan cínico como estúpido: los Tomahawk “se venden”. Luego cualquiera pudo hacerlo. Claro.
Un misil idéntico, el mismo día del ataque, en medio de la ofensiva de EE. UU. e Israel: pura casualidad. Trump vuelve a demostrar lo que es: un mentiroso patológico que trata las tragedias humanas como problemas de relaciones públicas. Ni empatía, ni vergüenza, ni verdad. Solo el reflejo automático de manipular, confundir y negar. Porque cuando la realidad resulta demasiado fea, Trump hace lo único que sabe hacer: mentir, incluso sobre la memoria de niños inocentes.