Un experto en medicina china lanza un aviso sobre la hora de dormir: “Las 23.00 tiene que ser el límite”

El especialista en medicina tradicional china Liu Zheng ha lanzado una recomendación clara sobre los hábitos de sueño durante su participación en el pódcast Un Chino y Medio. Según explica, acostarse demasiado tarde puede afectar al descanso, por lo que aconseja intentar dormir antes de las 23.00 horas.
Durante la entrevista, el experto reconoce que en España es complicado acostarse temprano, debido a los horarios habituales de cena y ocio. Por ello, suele recomendar a sus pacientes que hagan cambios progresivos.
“A las 22.00 horas ya tenemos que ir a la cama. Aquí, en España, es casi imposible”, comenta. Como alternativa, propone empezar con pequeños ajustes: si alguien se acuesta a medianoche, intentar adelantar el descanso primero a las 23.30 horas y después a las 23.00.
El horario del cuerpo según la medicina tradicional china
En su explicación, Liu Zheng hace referencia al llamado “horario de los órganos”, un concepto de la medicina tradicional china según el cual cada órgano del cuerpo tiene un momento del día en el que su actividad sería mayor.
Según esta visión, a las 23.00 horas comenzaría el horario de la vesícula biliar, un periodo que estaría relacionado con procesos de limpieza del sistema digestivo. Por ese motivo, el experto recomienda acostarse sin tener el estómago trabajando.
“Si todavía hay alimento en el tracto digestivo, el sistema nervioso autónomo está en excitación y no descansamos bien”, explica.
El papel del sueño profundo
El especialista también señala que, según esta teoría, entre la 01.00 y las 03.00 horas sería el horario del hígado, momento en el que el organismo realizaría diferentes procesos de regulación.
Por eso, sostiene que a esa hora la persona debería estar ya profundamente dormida, una fase del sueño en la que aparecen los sueños y se producen movimientos oculares.
“No se trata de ir a la cama a la una, sino de estar ya dormido profundamente”, explica durante la conversación.
Las recomendaciones de este tipo de especialistas suelen centrarse en mejorar los hábitos de descanso, algo que también subrayan muchos expertos en salud. Mantener horarios regulares de sueño, evitar cenas pesadas y reducir el uso de pantallas antes de dormir son algunas de las pautas más repetidas.