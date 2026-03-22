Susto en El Tancón: un hombre desafía a la “cisterna del mar” en pleno temporal en Tenerife

Un nuevo episodio de imprudencia en la costa de Tenerife ha vuelto a generar preocupación en pleno episodio de mala mar por la borrasca Therese. Un hombre fue grabado en el peligroso enclave de El Tancón, en Santiago del Teide, ignorando las advertencias y acercándose a una zona de alto riesgo.
Las imágenes, difundidas en redes sociales por la cuenta de @canarias1500kmdecosta, muestran cómo el hombre se sitúa en un punto especialmente peligroso del litoral, pese a la presencia de fuerte oleaje y señalización que prohíbe el acceso.
El suceso se produce en un contexto de prealerta por fenómenos costeros en Canarias, con olas de gran tamaño y condiciones marítimas adversas en varias zonas del Archipiélago.
Un enclave peligroso con antecedentes mortales
El Tancón es conocido por ser uno de los puntos más peligrosos de la costa de Tenerife. Se trata de un tubo volcánico conectado al mar que, en situaciones de fuerte oleaje, actúa como un sistema de succión extremadamente violento.
Expertos en prevención de ahogamientos advierten desde hace años del riesgo que supone este lugar. Según explica el especialista Sebastián Quintana, este fenómeno natural funciona “como si se tirase de la cisterna de un váter”, ya que todo lo que entra en su radio de acción puede ser arrastrado con fuerza hacia el interior.
Este comportamiento convierte a El Tancón en un punto negro del litoral canario, donde ya se han registrado varios accidentes mortales en el pasado.
Ignora las señales y el riesgo evidente
En el vídeo se aprecia cómo el turista accede a la zona pese a la existencia de carteles que prohíben el paso. La escena ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde los usuarios critican la actitud del protagonista y reclaman sanciones.
Este tipo de comportamientos se repite con frecuencia en Canarias, especialmente en lugares turísticos donde visitantes desconocen —o subestiman— los peligros del mar.
Las autoridades insisten en la importancia de respetar la señalización y evitar zonas no autorizadas, especialmente durante episodios de fuerte oleaje en Tenerife, como el actual.
Llamamiento a la prudencia
Desde los servicios de emergencias y colectivos especializados recuerdan que el mar en Canarias puede cambiar en cuestión de minutos y que muchas de estas situaciones terminan en tragedia.
El episodio de este sábado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la concienciación y el respeto por las normas de seguridad en el litoral.
Este nuevo caso se produce en paralelo a la situación meteorológica adversa en el Archipiélago. Tal y como ha informado este medio, la borrasca Therese ha dejado alerta por lluvias en Canarias y prealerta por viento, con especial incidencia en las Islas occidentales, lo que agrava el riesgo en zonas costeras expuestas.