La ULL mantiene suspendidas las clases presenciales este viernes

La Universidad de La Laguna (ULL) no recuperará la normalidad de forma inmediata. Ante el recrudecimiento de las condiciones meteorológicas y la actualización de los avisos de alerta, el rector Francisco J. García Rodríguez ha emitido un comunicado urgente extendiendo las medidas excepcionales para este viernes 20 de marzo.
Sin actividad presencial
La institución académica mantendrá el mismo esquema de funcionamiento que en la jornada de hoy para garantizar la seguridad de los miles de alumnos y trabajadores que se desplazan diariamente a los campus:
- Actividad académica: Se realizará exclusivamente en modalidad telemática. Las clases presenciales quedan suspendidas.
- Gestión y administración: El personal técnico, administrativo y de gestión continuará en formato de teletrabajo, con la única excepción de los servicios esenciales que requieran presencialidad.
- Deporte y cultura: Se mantienen suspendidas todas las instalaciones deportivas y la agenda cultural programada.
Pendientes de la evolución del tiempo
El comunicado del rector insta a la responsabilidad de la comunidad universitaria y ruega que se preste especial atención a los canales oficiales de la ULL para posibles actualizaciones de última hora.