Vicky Acosta y Pedro Nel, dos cocinas unidas por el amor a Colombia

Etéreo organizó esta semana una jornada gastronómica con el propietario de este restaurante Pedro Nel Restrepo y Vicky Acosta la famosa cocinera de Cali (Colombia) dueña de Platillos Voladores, donde lidera una cocina que reinterpreta los sabores tradicionales y que también ha llevado a escenarios internacionales. La cocina de Vicky combina los sabores del Pacífico con influencias del sudeste asiático, que le han dado justa fama en su país y en el resto del mundo. Esta no es la primera vez que Nel trae a compatriotas para difundir la comida de su país.
Los platos colombianos que preparó Vicky Acosta en el Etéreo
Vicky Acosta, que viaja acompañada de su mano derecha María del Mar Grun, deleitó a los comensales con platos propios de su cocina cono el pandebono, un pan del Valle del Cauca que acompaña con arequipe de chontaduro (bollo dulce con fruta); un ceviche de pescado y camarones con crema de ají y que resuelve con trozos de calamar frito; y una sopa Baudó, tradicional en el pacífico con pasta, queso, camarones, sofritos y leche de coco. Hay que decir que Vicky es hermana de Juana Acosta, una actriz muy popular en España, y destaca por su cocina innovadora.
Lubina con caviar y cochinillo con salsas tradicionales de Colombia
Pedro Nel y su equipo prepararon una lubina con beurre blanc y caviar, y un cochinillo segoviano con caramelo de manzana salado y jugo de su asado (ambas salsas elaborada como se hace en Colombia: el pipián y el insulso) y su pareja Viviana Sarriá se encargó de rematar la cena con un merengado con toques de limón, inspirado en los sabores del cholao (granizado de fruta y sirope).
Familia Torres recibe tres galardones en Best of Show en Mundus Vini
Familia Torres ha obtenido unos resultados excepcionales en la última edición del prestigioso concurso internacional de vinos Mundus Vini, donde ha conseguido tres galardones Best of Show en sus respectivas denominaciones de origen, y ocho medallas de oro por sus vinos de producción limitada. Estos reconocimientos consolidan a la familia vinícola como un referente en el ámbito internacional y ponen de manifiesto la solidez de su trabajo y su compromiso, generación tras generación, con la excelencia y la identidad de sus vinos.
Mas la Plana 2020 se reafirma como uno de los grandes cabernet sauvignon
Entre los vinos distinguidos, destacan tres referencias que han alcanzado la máxima distinción dentro de su DO. Mas La Plana 2020 ha sido elegido Best of Show Penedès, Salmos 2022 ha sido reconocido como Best of Show Priorat y Celeste Reserva 2021 ha sido nombrado Best of Show Ribera del Duero Reserva. Estos tres vinos, que también han sido galardonados con medalla de oro, han obtenido las mejores puntuaciones de su categoría, situándose al frente de estas DO. Mas La Plana 2020 vuelve a reafirmarse como uno de los grandes cabernet sauvignon del país.
La falta de personal
La falta de personal sigue siendo uno de los mayores problemas que tiene el sector de la hostelería y eso que se ha avanzado bastante en cuanto a horarios y a conciliación con los días libres a la semana. Sin embargo, esto no es suficiente para este sector, que cada día ve cómo se abren nuevos restaurantes en casi todos lados y aumenta, sin freno, el número de turistas que viene a visitar nuestro país. Los empresarios, incluidos aquellos cocineros que inician nuevas aventuras gastronómicas, viven con desasosiego el día a día al que se añade el incremento de las bajas laborales.