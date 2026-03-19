Vicky Palma, meteoróloga, sobre las próximas horas de la borrasca Therese en Canarias: “Esperamos que el viento y la lluvia se intensifiquen esta noche”

La meteoróloga Vicky Palma lanzó este jueves un aviso claro sobre la evolución del temporal en Canarias: lo peor podría concentrarse en las próximas horas. Durante su intervención en Televisión Canaria, advirtió de que “esperamos que la lluvia y el viento se intensifiquen esta noche y en la madrugada del viernes“, especialmente en las islas occidentales y también en Gran Canaria“.
La previsión apunta a un empeoramiento significativo del episodio que ya afecta al Archipiélago. Según explicó, las precipitaciones, previsiblemente, llegarán acompañadas de tormentas, lo que aumenta el riesgo de chubascos fuertes o muy fuertes, de carácter irregular y localmente intensos.
La madrugada clave del temporal en Canarias
Palma subrayó que existe una incertidumbre elevada en los modelos meteorológicos, que siguen variando en cada actualización. Aun así, el escenario dominante coincide en una fase más activa del temporal durante la noche de este jueves.
Este contexto refuerza los avisos ya emitidos por la AEMET, que mantiene la situación de riesgo por lluvias en Canarias, con posibilidad de acumulaciones importantes y episodios intensos en poco tiempo.
El mar sigue golpeando la costa
El estado del mar también seguirá siendo adverso. Durante la jornada de este jueves ya se han registrado incidencias con la pleamar en Garachico, donde el agua ha llegado a la Avenida Marítima, una imagen que se ha repetido en otros puntos del Archipiélago.
Aunque se espera una ligera mejoría de cara al fin de semana, Palma advierte de que el oleaje en Canarias seguirá siendo significativo, con olas de más de tres metros durante varios días.