El Registro de la Propiedad cambia las normas: la resolución del BOE de este lunes que puede frenar la venta de tu casa

Si tienes una propiedad en España y estás tramitando su inscripción o cualquier cambio en el Registro de la Propiedad, el BOE de este lunes trae una resolución que conviene tener en cuenta si tienes trámites pendientes. La Resolución 4900 (Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) aclara en qué casos el Registro puede frenar la validación de documentos cuando existan dudas sobre la descripción de un inmueble.
Ya no basta con tener una escritura firmada ante notario si existen discrepancias que impidan identificar correctamente la finca; en estos casos, el criterio del registrador puede ser determinante para suspender la inscripción hasta que se aclare la situación.
El muro del Registro: ¿por qué pueden frenar tu trámite?
El caso que analiza el BOE hoy expone una situación en la que muchos propietarios se encuentran a diario: la discrepancia de datos. Si los metros de tu casa en el Catastro y en la Escritura no coinciden, el Registro puede suspender el trámite si considera que no está suficientemente justificada la correspondencia entre ambos.
El criterio fijado en esta resolución deja claro que:
- Dudas fundadas: El registrador puede suspender la inscripción si sospecha que la descripción de la finca no encaja con la realidad física, incluso si se aportan certificados técnicos.
- Georreferenciación cuando sea exigible: En determinados procedimientos, como la inscripción de obra nueva o divisiones de parcela, las coordenadas deben coincidir con la realidad del inmueble para poder continuar con el trámite.
- Cancelación de cargas: Se refuerza la necesidad de que la documentación aportada permita identificar correctamente las cargas que se pretenden cancelar.
¿A quién afecta realmente esta resolución?
No es solo un tema de papeleo para abogados. Esta decisión del BOE puede tener impacto si estás en alguna de estas situaciones:
- Herencias: Donde las fincas no están bien delimitadas desde hace décadas.
- Reformas o ampliaciones: Si has realizado cambios en la vivienda y quieres que aparezcan en el Registro.
- Procesos de compraventa: Un rechazo del registrador puede suponer retrasos mientras se aporta documentación adicional.
El consejo experto: no vayas a ciegas
A partir de ahora, la recomendación es clara: revisar que el Catastro y la escritura coinciden en la descripción del inmueble antes de acudir al Registro. La Resolución 4900 pone el foco en que la identificación de la finca debe quedar suficientemente acreditada para poder completar la inscripción.