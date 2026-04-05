Del barro al fútbol profesional: los 5 ascensos blanquiazules anteriores a Segunda A

Desde el primer salto al fútbol nacional en los años 50 hasta el regreso más reciente en 2013, el CD Tenerife ha logrado en cinco ocasiones salir del barro sin morir en el intento. Cinco momentos clave, algunos de ellos vividos en el Heliodoro Rodríguez López y en distintas generaciones, que explican cómo el conjunto blanquiazul ha sabido reinventarse una y otra vez para volver al fútbol profesional.
El primer gran salto del CD Tenerife a la Segunda División A se produjo en la temporada 1952-53, cuando el conjunto dirigido por Carlos Muñiz consiguió por primera vez entrar en el fútbol nacional tras superar una eliminatoria de promoción frente al Orihuela. El desenlace llegó en un Heliodoro Rodríguez López completamente lleno, donde el conjunto blanquiazul firmó un 3-0 que daba la vuelta al 2-1 encajado en la ida. Aquel triunfo no solo certificó el ascenso, sino que simbolizó el nacimiento del Tenerife competitivo a escala estatal, en un contexto en el que el club daba su primer gran salto deportivo fuera del ámbito regional. En el banquillo estaba Carlos Muñiz, mientras que la dirección del club se repartía entre Imeldo Bello y Domingo Pisaca. La eliminatoria se abrió el 24 de mayo de 1953 en Orihuela, con victoria local por 2-1, y se cerró el 31 de mayo en Tenerife ante unos 15.000 espectadores. En aquel encuentro decisivo marcaron Paquillo (min 22) y Julito (minutos 55 y 71), en una alineación formada por Cuco; Chicho, Isidoro, Perla; Villar, Servando; Óscar, Julito, Antonio, Méndez y Paquillo.
Casi veinte años más tarde, en la temporada 1970-71, el Tenerife volvió a dar un paso adelante desde Tercera División para regresar a Segunda División tras proclamarse campeón de su grupo. El entonces denominado Tenerife Atlético logró el ascenso con un bloque muy identificado con la isla, basado en futbolistas locales que dieron al equipo una notable solidez competitiva y que posteriormente permitirían su permanencia en la categoría con cierta estabilidad. Bajo la dirección de García Verdugo, el equipo se caracterizó por una disciplina táctica poco habitual en la época y por una defensa especialmente fiable, con el portero Domingo como una de las grandes referencias del curso. Tras un inicio irregular que incluso generó tensión con el técnico, el conjunto reaccionó con una racha de 15 encuentros sin conocer la derrota que lo colocó en la parte alta de la clasificación. El ascenso se consumó en la penúltima jornada, el 30 de mayo de 1971, en el Heliodoro Rodríguez López ante unos 12.000 espectadores, con una contundente victoria por 4-0 frente al Real Unión de Irún. Los goles fueron obra de Juanito (min 15, de penalti y min 65), Mauro (min 21) y Cabrera (min 60). El Tenerife formó con Domingo; Lesmes, Molina, Pepito; Esteban, Cabrera, Juanito, Manolo, Jorge (Soto, min 58), Mauro (Medina, min 58) y Morales.
El siguiente capítulo llegó en la temporada 1982-83, uno de los ascensos más simbólicos de la historia del club, ya que supuso por primera vez el salto desde Segunda División B a Segunda División A. Con José Ramón Fuertes al frente del equipo, el Tenerife firmó una campaña muy sólida que culminó en la penúltima jornada, el 15 de mayo de 1983, con una goleada por 6-0 ante el Compostela en un Heliodoro Rodríguez López abarrotado, con aficionados incluso ocupando la visera de la grada de Tribuna. Aquella tarde festiva selló el ascenso con goles de Irusta (min 19), David (minutos 30 y 77), Rubén Cano (min 34), Masqué (min 72) y Lasaosa, de penalti (min 84). El equipo alineó a Aguirreoa; Mini, Irusta, Paco, Manolo; Alberto (San Pedro, min 69), Noly, David, Lasaosa; Rubén Cano y Masqué (Chalo, min 86’, en una temporada que consolidó definitivamente al club en la élite del fútbol profesional.
Solo unos años después, en la temporada 1986-87, el Tenerife volvió a repetir el ascenso, esta vez desde la recién estructurada Segunda División B. El conjunto, dirigido por Martín Marrero, dominó la competición con regularidad y se proclamó campeón del grupo único, logrando el ascenso directo a Segunda División A y devolviendo al club al fútbol profesional. En aquella plantilla destacó especialmente Manolo Muñoz, máximo goleador de la categoría, dentro de un bloque muy equilibrado que mantuvo el liderato durante buena parte del campeonato. El ascenso se celebró nuevamente en el Heliodoro Rodríguez López, en la antepenúltima jornada, el 31 de mayo de 1987, con una victoria por 5-1 frente al San Sebastián de los Reyes ante unos 20.000 espectadores. Los goles fueron obra de Víctor (minutos 6 y 76), Julio Suárez (minutos 19 y 52) y Lope Acosta (min 87). El equipo formó con Aguirreoa; Toño, Pedro Martín, Quique Medina, José Ramón; Tata (Kiko, min 76), David, Salvador; Víctor, Julio Suárez y Chalo (Lope Acosta, min 70).
El último ascenso del CD Tenerife a Segunda División llegó en la temporada 2012-13, tras una etapa en Segunda B en la que el equipo, dirigido por Álvaro Cervera, logró acceder al playoff de ascenso y superar varias eliminatorias hasta alcanzar la final. En aquella promoción, el conjunto blanquiazul se impuso al L’Hospitalet en una eliminatoria muy disputada, culminando su regreso al fútbol profesional. La temporada regular había concluido con el Tenerife como campeón del grupo I, sellando matemáticamente el primer puesto en la antepenúltima jornada tras vencer al San Sebastián de los Reyes por 0-3, con dos goles de Aridane y el primero de Ayoze Pérez como blanquiazul. El equipo terminó la fase regular con 73 puntos, tres más que su inmediato perseguidor, y cerró el ascenso definitivo en la promoción ante el Hospitalet, con victoria por 3-1 en la ida en la isla y 1-0 a domicilio. En ese grupo destacó especialmente Ayoze Pérez, junto a jugadores como Aridane, Vitolo o Suso Santana, piezas clave en el tramo decisivo del campeonato.