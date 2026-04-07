El ‘tinerfeño’ Aday Mara, hace historia en EE. UU.: campeón de la NCAA con Michigan

El baloncesto español ha vuelto a escribir una página de oro en la historia del deporte mundial. En el escenario más imponente del baloncesto universitario, el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, el zaragozano Aday Mara campeón NCAA se ha coronado ante 70.000 espectadores.
Aday Mara, hijo de la exjugadora tinerfeña de voleibol Geli Gómez, una de las más laureadas de la historia del deporte español, ha logrado lo que en su día hicieron pioneros de la talla de Fernando Martín o Pau Gasol en la NBA, Mara ha levantado el trofeo más codiciado del “March Madness”, liderando a la Universidad de Michigan hacia un título que se les resistía desde hacía 37 años.
La victoria de los Wolverines sobre UConn (63-69) no es solo un éxito colectivo; es la redención personal de un talento que hoy, 7 de abril, cumple 21 años celebrando su primer día de gloria absoluta en la élite.
Aday Mara: Protagonista absoluto en la pintura de Michigan
El despliegue del pívot español fue fundamental para doblegar a la maquinaria de los Huskies. Con sus 221 centímetros de estatura, Mara firmó una hoja de servicios de ocho puntos y cuatro rebotes en casi 30 minutos de juego. Sin embargo, su impacto fue mucho más allá de las estadísticas tradicionales. El maño fue el ancla defensiva que Michigan necesitaba, intimidando con sus 230 centímetros de envergadura y cambiando trayectorias de tiro vitales en el tramo final.
Este triunfo supone el segundo título en la historia de Michigan, un hito que no lograron ni los legendarios “Fab Five” de Chris Webber y Jalen Rose en los años 90. El equipo reclutado por Dusty May ha firmado un torneo impecable, llegando a la final con un balance de 36-3 y tras haber arrollado a potencias como Arizona y Alabama.
Del ostracismo en UCLA a la cima del baloncesto universitario
El camino de Aday Mara hacia este título de la NCAA no ha sido sencillo. Tras debutar con apenas 17 años en la ACB con el Casademont Zaragoza, su salto a EE. UU. estuvo marcado por la incertidumbre. En UCLA, su primer destino, apenas contó con la confianza del cuerpo técnico, viviendo dos años de frustración que amenazaron con estancar su progresión.
Sin embargo, el cambio a Michigan ha reactivado al “unicornio”. Su capacidad de pase —elogiada por los analistas más exigentes de la NBA— y su presencia física le han devuelto al foco mediático. En la final, pese a un inicio tenso donde erró tres ganchos iniciales, Mara supo mantener la cabeza fría. Un tapón y una canasta consecutiva en la primera mitad levantaron a la grada, donde se encontraba su familia y el seleccionador nacional Chus Mateo.
Un salto directo a las previsiones del Draft de la NBA
La actuación de Aday Mara campeón NCAA ha tenido un efecto inmediato en las oficinas de la NBA. Si antes del torneo las dudas sobre su movilidad generaban escepticismo, su despliegue defensivo ante el poderoso Tarris Reed y su exhibición previa en semifinales (26 puntos contra Alabama) le han disparado en los ránkings.
Actualmente, las previsiones del Draft de la NBA ya lo sitúan entre los 15 primeros puestos. Su combinación de altura, visión de juego y ahora mentalidad ganadora le convierten en uno de los proyectos más atractivos para el baloncesto profesional estadounidense.
La final fue un duelo de desgaste. Con la estrella de Michigan, Yaxel Lendeborg, lastrado por una lesión de tobillo, Mara dio un paso adelante. Antes del descanso, regaló una asistencia de lujo y dos canastas con la mano izquierda que devolvieron la ventaja a los suyos. En la segunda mitad, un alley-oop suyo terminó por hundir la resistencia de UConn, que a pesar de su agresividad física, no pudo frenar el hambre del gigante español.
Michigan no falló. A pesar de los nervios finales y un triple decisivo de McKenney, el trabajo estaba hecho. Aday Mara, el gigante que no encontraba su sitio en California, ha encontrado la gloria en Michigan, regalando a España un momento deportivo que ya es historia viva del baloncesto.