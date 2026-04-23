Llamamiento urgente para buscar un hogar a Negra, abandonada en Tenerife: “Su dueño nunca respondió”

El Albergue Comarcal Valle Colino, ubicado en La Laguna, ha lanzado una alerta por un caso prioritario que requiere la colaboración ciudadana inmediata. Se trata de Negra, una perra de 12 años y tamaño mediano (10,4 kilos), que se encuentra actualmente en las instalaciones del centro tras un proceso de abandono que ha conmovido a los responsables del refugio.
Abandonada y sin respuesta
La historia de Negra es, lamentablemente, una de las más complejas que gestiona el albergue. La perrita fue recogida de la vía pública y, aunque portaba el chip de identificación obligatorio, su propietario nunca respondió a las llamadas ni acudió a las instalaciones para recuperarla.
Tras agotarse los protocolos legales, Negra ha quedado bajo la tutela de Valle Colino sin que se conozcan detalles de su vida anterior.
Desde el centro describen a Negra como un animal de carácter excepcional: “Es buenísima, muy confiada, cercana y cariñosa”, señalan. A pesar de su avanzada edad, destaca por ser una perra noble y tranquila, ideal para quienes buscan una compañía sosegada y un vínculo afectivo profundo. “Es puro amor y dulzura” y la “compañera perfecta” para cualquier familia.
El impacto del albergue en perros senior
Los responsables de Valle Colino subrayan que el entorno de un albergue no es el adecuado para animales de avanzada edad. Factores como los ruidos constantes, el estrés derivado de la convivencia masiva, el frío y la falta de una rutina personalizada afectan de forma más severa a los perros senior.
“Negra debería estar en una camita, tranquila y sintiéndose segura, no pasando sus días entre rejas”, explican desde el refugio, haciendo hincapié en que estos animales necesitan calma y descanso, condiciones difíciles de replicar en un centro de acogida.
Perfil de adopción y requisitos
Según los datos facilitados por el albergue, Negra cumple con los requisitos para integrarse en diversos perfiles familiares:
- Convivencia: Es apta para familias con niños y personas mayores.
- Sociabilidad: Se lleva muy bien con otros perros y convive sin dificultades. (Se desconoce su reacción con gatos).
- Salud: Se entrega castrada, con el chip actualizado y todas las vacunas al día.
Cómo adoptar a Negra en Tenerife
El proceso de adopción en Valle Colino es estrictamente presencial y no se realizan reservas previas. Los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones situadas en la Calle Cartagena s/n, Finca España, en San Cristóbal de La Laguna.
El horario de atención al público es de lunes a sábado, de 11:00 a 18:00 horas, y los domingos y festivos de 10:00 a 13:00 horas. No es necesario solicitar cita previa. Para más información, el centro dispone del teléfono de contacto 673 895 015.
La difusión de este caso en redes sociales es fundamental para encontrar un hogar que ofrezca a esta perrita de 12 años la oportunidad de pasar su etapa de vejez en un entorno seguro y familiar.