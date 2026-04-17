La ADSPC denuncia la muerte de un paciente en lista de espera en Canarias: “Es la realidad de nuestra Sanidad”

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ha vuelto a denunciar que las listas de espera en Canarias tienen consecuencias graves e, incluso, mortales, tras conocerse el caso de un paciente fallecido cuya situación ha trascendido a los medios de comunicación.
“Acabamos de conocer una nueva constatación de ello por el caso de un paciente fallecido precisamente por dicha lamentable realidad de nuestra sanidad que ha trascendido a los medios de comunicación”, denuncia la asociación en un comunicado.
La organización considera que este nuevo caso refleja, una vez más, el impacto de un problema estructural en la sanidad pública canaria, que afecta tanto a pacientes y familias como a unos profesionales sanitarios que, según expone, trabajan “desbordados y agotados”.
En su pronunciamiento, la ADSPC sostiene que el deterioro del sistema no puede abordarse con medidas aisladas y reclama cambios de fondo en la organización y gestión del Servicio Canario de la Salud. La asociación asegura que lleva tiempo planteando análisis y propuestas para corregir una situación que define como crónica dentro del sistema sanitario.
El colectivo también critica con dureza la respuesta ofrecida por la dirección sanitaria de Canarias en este caso. En concreto, censura que se haya aludido a una supuesta “pasividad” del paciente y de sus familiares en el desenlace fatal. A juicio de la asociación, ese planteamiento supone un ejercicio de cinismo y desvía el foco de la responsabilidad institucional.
Frente a ello, la ADSPC defiende la necesidad de una reacción más contundente por parte de familiares, profesionales y ciudadanía organizada. La entidad plantea impulsar un activismo claro para exigir responsabilidades y forzar medidas eficaces ante lo que considera una combinación de inacción política y deterioro asistencial.
La ADSPC pide movilización social y política
La asociación insiste en que hace falta un impulso social y político que, a su juicio, no se está produciendo. Sin ese apoyo, señala, resulta imposible poner en marcha las reformas necesarias para reducir las listas de espera sanitarias y mejorar la atención a los pacientes.
En este contexto, la ADSPC enmarca su denuncia en un movimiento más amplio de defensa de la sanidad pública. Recientemente se ha constituido a nivel estatal el movimiento de Colectivos en Lucha por la Sanidad Pública, que celebrará jornadas en Madrid los días 24 de abril y 22 de mayo.
Según explica la asociación, estas jornadas nacen con el objetivo de frenar el deterioro de la atención sanitaria pública. Entre sus principales reivindicaciones figura una mayor financiación y el rechazo a que fondos públicos acaben reforzando modelos de colaboración público-privada en detrimento del sistema público.
Colectivos en Canarias contra el deterioro de la sanidad pública
La ADSPC recuerda que en Canarias ya existen varios colectivos activos integrados en esta defensa de la sanidad pública en Canarias. Entre ellos cita a la propia asociación, al colectivo del Banco de Sangre, a la Plataforma pro-Hospital del Sur y al colectivo de Salud Mental.
A ellos suma otros agentes sociales, como sindicatos de clase, asociaciones y plataformas de pensionistas y distintos colectivos de pacientes. Para la asociación, la coordinación entre todos ellos resulta imprescindible para dar una respuesta inmediata al deterioro del sistema.