Giro en el tiempo: la Aemet confirma lluvias en Canarias durante el puente de mayo

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá intervalos nubosos sin descartar que estén acompañados por lluvias débiles, principalmente en el este durante horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo en las máximas, con ascensos más acusados en medianías del norte. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 12 en El Hierro.
El viento soplará flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, soplará moderado del oeste.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles en zonas de interior y vertiente este durante las horas centrales.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 16 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará en la provincia de Las Palmas flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.