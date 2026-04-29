ALDI refuerza su compromiso con los frescos: más producto canario y precios un 15% más bajos

ALDI refuerza su propuesta de frescos en Canarias con un surtido amplio y adaptado al consumidor local. En las Islas, la compañía cuenta con 166 referencias de frutas y verduras, de las cuales 78 son de origen canario, trabajando con 11 proveedores locales, lo que permite ofrecer productos de proximidad con precios bajos. De hecho, los frescos en ALDI presentan un precio medio hasta un 15% más bajo que la media del sector, según el VIII Observatorio de Productos Frescos de ALDI en España.
En el mismo hilo, los productos frescos ganan protagonismo en la cesta de la compra en Canarias, donde los hogares destinan 1.839 euros al año a este tipo de productos. Además, un 43% de los hogares canarios afirma gastar entre 30 y 50 euros semanales en frescos, lo que refleja su peso en el consumo cotidiano. Canarias es la región donde más ha aumentado el peso de los frescos en el último año (+6,1 puntos), una evolución que evidencia una cesta cada vez más alineada con criterios de calidad, origen y planificación.
Uno de los rasgos más característicos de la cesta canaria es el protagonismo de las frutas y hortalizas, que concentran el 45% del valor total de las compras de frescos. Este dato refuerza el papel de estos productos dentro de la dieta y su vinculación con una alimentación basada en productos frescos y de calidad.
El origen de los productos es otro de los factores clave en la decisión de compra. El 85% de las familias canarias prioriza alimentos frescos de origen nacional, lo que pone de manifiesto la importancia de la proximidad y la confianza en los alimentos. Además, los consumidores canarios se sitúan entre los que más utilizan el etiquetado para informarse sobre los valores nutricionales, con un 40% que declara apoyarse en esta información.
El peso de los frescos crece también en ALDI
El peso de los frescos en ALDI es cada vez mayor. Actualmente, 86 de cada 100 tickets incluyen al menos un producto fresco, un comportamiento que refleja su relevancia en la compra habitual y se acompaña de un incremento del 7,1% en nuevos clientes en esta categoría.
El precio sigue siendo un factor clave en la decisión de compra. En este sentido, los consumidores priorizan la relación calidad-precio, que se sitúa como el principal criterio para el 55% de los compradores, según el Observatorio. En línea con esta tendencia, la compra de frescos en ALDI puede suponer un ahorro de hasta 563 euros al año por hogar, gracias a sus precios y promociones.
Un consumo más consciente y sostenible
En paralelo, la sostenibilidad gana peso en la cesta de la compra en Canarias. El 87% de los hogares afirma tomar medidas activas para reducir el desperdicio alimentario, reflejando una mayor conciencia sobre el impacto del consumo.
Entre quienes prevén cambiar sus hábitos de compra de frescos, la principal motivación es hacerlo con mayor consciencia, una razón señalada por el 47% de los consumidores, lo que refuerza esta tendencia hacia un consumo más responsable.
Este cambio en los hábitos se enmarca en una tendencia más amplia a nivel nacional, donde más de la mitad de los hogares ha modificado su forma de comprar frescos, con una mayor planificación en la compra.