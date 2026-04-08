El Ayuntamiento de Santa Cruz recurrirá la anulación del nombramiento de Lazcano y defiende su “solvencia técnica”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 2 que anula el nombramiento de Juan Ramón Lazcano como director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030.
A pesar de no contar aún con la comunicación oficial del fallo, los servicios jurídicos municipales han avanzado que existen “argumentos suficientes” para defender la legalidad del proceso de selección por libre designación realizado en agosto de 2024. El Consistorio dispone de un plazo de quince días para interponer el recurso de apelación.
Los fundamentos de la anulación
La resolución judicial, firmada por el magistrado Roi López Encinas, estima íntegramente el recurso presentado por el arquitecto Joaquín Mañoso, otro de los nueve aspirantes al cargo. El fallo anula la designación de Lazcano e insta al Ayuntamiento a nombrar de forma inmediata a Mañoso, al considerar que la administración incurrió en una “falta de justificación legal” y utilizó expresiones “vagas e imprecisas” para descartar al recurrente.
El juez señala que el Ayuntamiento utilizó la mayor experiencia profesional de Mañoso en su contra, basando su exclusión en criterios como la edad —justificando la necesidad de un perfil más joven para un proyecto de larga duración— y un supuesto conflicto de intereses que la propia administración reconoció como inexistente. Según la sentencia, estos argumentos atentan contra la meritocracia y refuerzan la tesis de la “arbitrariedad”.
Defensa de la solvencia técnica
Frente al fallo, el grupo de Gobierno reafirma la “capacidad y solvencia técnica” de Juan Ramón Lazcano para liderar la regeneración de los terrenos de la antigua refinería. El Ayuntamiento sostiene que el proceso de libre designación fue correcto y que Lazcano posee el perfil idóneo para coordinar las mesas de trabajo con Moeve, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Lazcano, exconcejal de Ciudadanos cuya renuncia en 2020 propició el cambio en la Alcaldía, había sido calificado junto a Mañoso como uno de los perfiles más aptos por su experiencia en planificación territorial. Sin embargo, el magistrado subraya que la libre designación no supone un “cheque en blanco” y que la baremación final no justificó sólidamente la preferencia por el seleccionado.
Mientras el proceso judicial se traslada al TSJC, el Ayuntamiento mantiene su confianza en el actual equipo directivo para dar continuidad a la gestión del proyecto estratégico Santa Cruz Verde 2030.