La salud urbana se ha convertido en una prioridad para los ciudadanos, pero no todos los territorios parten de la misma base. Según el último estudio publicado por la plataforma de salud Zava, Arrecife es la ciudad menos saludable de España. La capital de Lanzarote ha obtenido la puntuación más baja en un análisis que compara los indicadores de bienestar de las principales urbes del país, dejando a la isla en una situación comprometida frente a destinos que encabezan la lista como Vitoria o Madrid.
Este informe no se basa en opiniones subjetivas, sino en el cruce de datos métricos que afectan directamente al día a día de los residentes. Para determinar qué lugar ocupa cada urbe, el estudio ha evaluado parámetros como el número de centros deportivos, la cantidad de espacios verdes por habitante, la oferta de centros de salud y los niveles de contaminación. En prácticamente todos ellos, Arrecife ciudad menos saludable, ha quedado relegada al último puesto de la tabla.
Los factores que penalizan la salud en Arrecife
¿Qué ha llevado a Arrecife a esta situación? El análisis de Zava es tajante al señalar la carencia de infraestructuras que fomenten un estilo de vida activo. Mientras otras ciudades españolas han apostado por la peatonalización y la creación de pulmones verdes, la capital lanzaroteña muestra un déficit histórico en estas áreas.
- Falta de instalaciones deportivas: El número de gimnasios y centros de entrenamiento funcional por cada 10.000 habitantes es uno de los más bajos de la muestra. Esto dificulta que la población mantenga rutinas de ejercicio físico constantes sin desplazarse grandes distancias.
- Escasez de zonas verdes: Los parques y espacios naturales urbanos son vitales para la salud mental y física. Arrecife presenta una configuración urbana densa donde el asfalto predomina sobre la vegetación, un factor que penaliza gravemente en los rankings de bienestar.
- Servicios de salud saturados: El informe también pone el foco en la accesibilidad a los servicios médicos. La percepción de demora y la ratio de centros de atención primaria por habitante han sido determinantes para situar a la ciudad en el farolillo rojo.
El contraste canario: ¿Es solo un problema de Lanzarote?
Resulta paradójico que, encontrándose en un entorno privilegiado por su clima y naturaleza, Arrecife sea la ciudad menos saludable de España. Este dato choca frontalmente con la imagen de Canarias como destino de bienestar y deporte al aire libre. Sin embargo, el estudio diferencia claramente entre el entorno natural y la planificación urbana.
Mientras que otras capitales canarias como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife logran mantenerse en la zona media de la tabla gracias a sus parques y mayores redes de centros deportivos, Arrecife sufre las consecuencias de un crecimiento urbano que no siempre ha tenido la salud del ciudadano en el centro. El informe de Zava subraya que la salud no depende solo de la genética o la dieta, sino del entorno que facilita (o impide) tomar decisiones saludables.
La importancia de la movilidad y el aire puro
Otro de los puntos negros que sitúa a la capital de Lanzarote en esta posición es la movilidad. Las ciudades más saludables del ranking nacional (como Vitoria-Gasteiz) comparten un rasgo común: la facilidad para desplazarse a pie o en bicicleta. En Arrecife, el uso del vehículo privado sigue siendo predominante, lo que no solo afecta a los niveles de actividad física de la población, sino que también incide en la calidad del aire local, a pesar de la influencia beneficiosa de los vientos alisios.
Un toque de atención para las autoridades locales
La publicación de este ranking ha caído como un jarro de agua fría en la isla. No obstante, desde diversos colectivos sociales se ve como una oportunidad para exigir cambios. Para dejar de ser la ciudad menos saludable de España, Arrecife necesita una transformación estructural que incluya más carriles bici, la rehabilitación de espacios públicos degradados y una mayor inversión en centros deportivos municipales que sean accesibles para todos los bolsillos.
La salud urbana es el gran reto de la década. Este estudio de Zava sirve como termómetro para medir cuánto camino queda por recorrer. Si Arrecife quiere escalar posiciones en el próximo informe, la estrategia debe pasar obligatoriamente por “reverdecer” la ciudad y poner las infraestructuras deportivas al alcance de la mano del ciudadano.