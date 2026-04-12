El fuerte viento no da tregua en Canarias: la Aemet prolonga los avisos este lunes

La situación meteorológica en Canarias continúa marcada por la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido prolongar los avisos amarillos que llevan días afectando al archipiélago, ante la persistencia de vientos fuertes y un estado del mar que dificultará la navegación y el acceso a las costas durante este lunes.
Las rachas máximas se mantendrán en los 70 kilómetros por hora, afectando especialmente a las cumbres y vertientes expuestas al flujo del noreste. Por su parte, la situación marítima sigue siendo de riesgo, con mar combinada del norte que puede alcanzar los 5 metros de altura en las islas orientales y vientos de fuerza 7 en los canales entre islas.
Evolución del tiempo por islas para este lunes
En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, el viento del noreste seguirá soplando con intensidad, especialmente en zonas de interior y en la península de Jandía. Las temperaturas máximas iniciarán un ligero ascenso en el interior de ambas islas, alcanzando los 21°C en Arrecife y Puerto del Rosario, tras una madrugada que se prevé nubosa.
En Gran Canaria, el aviso amarillo persiste en cumbres y en las vertientes sureste y oeste. Mientras que el norte de la isla mantendrá cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, en las medianías del suroeste se espera un ascenso moderado de las temperaturas máximas.
Situación en Tenerife y la provincia occidental
Tenerife mantiene el riesgo por viento en el extremo noroeste, la vertiente sureste y la Cordillera Dorsal, donde las rachas muy fuertes han sido la tónica de las últimas jornadas. En el norte se esperan intervalos nubosos y lluvias ocasionales en medianías, mientras que en el sur predominará el cielo despejado con máximas en ligero ascenso, situándose en los 22°C en Santa Cruz de Tenerife.
En La Gomera, La Palma y El Hierro, la persistencia del viento del noreste obligará a mantener la precaución en cumbres y vertientes noroeste y sureste. Las temperaturas mínimas apenas registrarán variaciones, con valores de 11°C en zonas altas como Valverde, mientras que las máximas subirán de forma ligera en medianías.
Los avisos se extienden hasta el martes
Pese a que la situación de alerta se arrastra desde días atrás, los modelos meteorológicos indican que no habrá una tregua inmediata. La Aemet ha confirmado que los avisos por viento y fenómenos costeros se extienden hasta primeras horas de este martes.
En islas como Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, el riesgo por rachas de 70 km/h y el aviso por mal estado del mar permanecerán activos, en principio, hasta las 9:00 horas del martes.
Se recomienda mantener la precaución en zonas de costa y áreas de cumbre ante la continuidad de estas condiciones adversas.