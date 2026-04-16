El Gobierno de Canarias ha convocado ayudas de hasta 11.000 euros para facilitar la compra de vivienda a jóvenes de hasta 35 años, en el marco de una nueva línea de subvenciones destinada a favorecer la emancipación y el acceso a una residencia habitual en el archipiélago.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, cuenta con una dotación presupuestaria de 3 millones de euros y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda, según ha apuntado la Consejería este jueves en un comunicado.
El Gobierno ha introducido asimismo cambios en los límites de precio de las viviendas para adaptarse al mercado residencial, de modo que podrán acogerse inmuebles de hasta 170.000 euros en islas capitalinas y hasta 200.000 euros en islas no capitalinas o en el caso de familias numerosas.
Las ayudas están dirigidas a jóvenes que hayan adquirido una vivienda ya construida destinada a su residencia habitual, siempre que la compra se haya formalizado entre el 1 de enero de 2025 y el 18 de mayo de 2026, fecha en la que finaliza el plazo de solicitud.
El periodo para presentar las solicitudes estará abierto desde el 17 de abril hasta el 18 de mayo de 2026, durante 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación en el BOC.
La subvención máxima asciende a 11.000 euros por beneficiario, sin incluir gastos ni tributos asociados a la adquisición.
Entre los requisitos, se exige que los solicitantes tengan nacionalidad española o residencia legal en España, que la vivienda se destine a residencia habitual y permanente y que se haya financiado al menos el 50 % del coste mediante préstamo hipotecario.
Asimismo, los ingresos de la unidad de convivencia no podrán superar tres veces el IPREM con carácter general, cuatro en el caso de familias numerosas de categoría general o personas con discapacidad, y hasta cinco veces en situaciones específicas.
La convocatoria también establece la obligación de empadronarse en la vivienda adquirida antes de la finalización del plazo de solicitud y mantenerla como residencia habitual durante al menos cinco años, periodo en el que no podrá venderse ni alquilarse sin autorización del Instituto Canario de la Vivienda.
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede del Gobierno de Canarias, mediante certificado digital, sistema Cl@ve u otros mecanismos habilitados.