Alerta de madrugada en Arona: evacuan un local por riesgo de gases inflamables

Jornada de intensa actividad para los Bomberos de Tenerife. Los efectivos del Consorcio han tenido que intervenir de urgencia en las últimas horas en diversos incidentes localizados en el sur y el norte de la Isla, destacando un escape de gases inflamables en Arona y un aparatoso accidente de tráfico en la autopista TF-5.
Emergencia por gases inflamables
El incidente más reciente tuvo lugar en el municipio de Arona. Sobre las 00:50 horas de este miércoles, la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112 activó a los efectivos con base en el parque de San Miguel de Abona.
La alerta informaba de un problema con gases inflamables en un establecimiento local. Una vez en el punto, los bomberos confirmaron la existencia de un escape de gas procedente de una bombona del local.
Ante el riesgo de deflagración, se procedió a la evacuación inmediata del personal y al cierre de los colectores de la instalación de propano. En el servicio colaboró la Policía Local del municipio.
Grave accidente en la TF-5
Horas antes, la atención de las emergencias se trasladó al norte de la isla. Efectivos de los parques de Icod de los Vinos y La Orotava, junto a voluntarios de Ycoden-Daute, fueron movilizados tras un siniestro vial en la TF-5, a la altura de La Guancha.
Un vehículo, que circulaba por la citada vía, impactó contra un muro de hormigón situado a la entrada de un túnel. Debido a la violencia del choque, el coche fue desplazado aproximadamente 100 metros. Los bomberos procedieron a señalizar la calzada y estabilizar el vehículo antes de realizar las labores de excarcelación del copiloto, quien se encontraba atrapado en el interior. Tras ser liberado por el portón trasero, fue transferido al Servicio de Urgencias Canario (SUC). La Guardia Civil también intervino en el lugar.
Incendios
La actividad no cesó en el resto de la geografía tinerfeña. En Arafo, un incendio de rastrojos en un solar abandonado activó a los bomberos del parque de Güímar sobre las 17:45 horas.
Por otro lado, en San Cristóbal de La Laguna, efectivos del parque local sofocaron el incendio de un contenedor de basura en la calle Fernando Díaz Cutillas. En ambos casos, la Policía Local prestó apoyo durante las tareas de extinción.
Evacuación en San Miguel
Finalmente, los efectivos del parque de San Miguel colaboraron con el SUC en una compleja evacuación médica. Los bomberos emplearon una autoescalera para trasladar a una paciente con obesidad desde el balcón de un primer piso hasta la ambulancia, garantizando la seguridad en el traslado sanitario.