El plan de Rosa Dávila y la DGT para desbloquear la TF-5: activan las ‘grúas exprés’ en Tenerife

El Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Tráfico (DGT) han alcanzado un acuerdo estratégico para implementar medidas de choque contra los problemas de movilidad en la Isla.
La presidenta insular, Rosa Dávila, se ha reunido en Madrid con el director de la DGT, Pere Navarro, para cerrar el inicio de la primera fase de las grúas exprés en los próximos meses, un sistema diseñado para retirar vehículos accidentados de forma inmediata y evitar el colapso de las vías.
Grúas exprés y monitorización de la TF-5
La prioridad de este plan es agilizar la respuesta ante incidencias en las autopistas. Dávila confirmó que este sistema estará operativo “lo antes posible” y se consolidará mediante un protocolo formal entre ambas administraciones.
Además, se ha acordado el refuerzo de la monitorización en la TF-5, actuando en un tramo de más de 20 kilómetros en el Norte de Tenerife. Este seguimiento se realizará desde el Centro de Control de Carreteras del Cabildo, en coordinación con la DGT, para gestionar en tiempo real una vía que actualmente sufre una saturación crítica.
Restricciones en Masca y Anaga
Más allá de las autopistas, el acuerdo aborda la regulación del tráfico en espacios naturales protegidos. Rosa Dávila señaló que en zonas como Masca y Anaga es necesaria la implicación de la DGT para limitar el acceso tanto de guaguas de grandes dimensiones como de vehículos de alquiler.
Esta medida busca garantizar visitas ordenadas y preservar la sostenibilidad de estos entornos. Para ello, la colaboración con la Guardia Civil y los ayuntamientos será clave en la vigilancia y cumplimiento de las nuevas restricciones de movilidad.
Un frente común contra los atascos
Tanto la DGT como el Cabildo coinciden en la necesidad de afrontar de manera conjunta los retos del tráfico. “Esto implica avanzar en infraestructuras como los terceros carriles, pero también seguir trabajando en la regulación del tráfico y el impulso del transporte público“, precisó la presidenta insular tras el encuentro en Madrid.