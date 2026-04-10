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Un “gran árbol” se desploma en Anaga e interrumpe el tráfico en la carretera hacia Taborno

El suceso provocó que la vía permaneciera cerrada durante más de una hora
Un "gran árbol" se desploma en Anaga y corta por completo la carretera hacia Taborno
Un "gran árbol" se desploma en Anaga y corta por completo la carretera hacia Taborno. | DA
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La caída de un “gran árbol” en la carretera hacia Taborno, en Anaga, ha obligado a interrumpir el tráfico durante más de una hora en la tarde de este jueves, según informan vecinos de la zona a DIARIO DE AVISOS. El incidente se produjo en torno a las 16.00 horas y ha provocado retenciones.

El árbol quedó atravesado en la calzada, impidiendo el paso de vehículos. La situación obligó a actuar con rapidez para restablecer la circulación en este tramo de la carretera de Anaga, donde este tipo de incidencias no son poco habituales.

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Más de una hora de cortes en la vía

El suceso provocó que la vía permaneciera cerrada durante más de una hora. Asimismo, los vecinos destacan la “rápida actuación de las cuadrillas de carreteras del Cabildo de Tenerife”, que acudieron al lugar para despejar la vía y garantizar la seguridad.

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