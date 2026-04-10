Canarias sigue bajo avisos este viernes: lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y grandes olas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de hoy, viernes 10 de abril, el aviso amarillo en gran parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ante la previsión de rachas de viento que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Esta situación de inestabilidad vendrá acompañada de un predominio de cielos nubosos y precipitaciones que afectarán especialmente a las vertientes norte de las islas de mayor relieve.
Avisos activos
El riesgo por fuertes rachas de viento de componente norte se concentra principalmente en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. El aviso afecta especialmente a las cumbres y medianías de las vertientes este y oeste. En las zonas bajas, la intensidad del viento será previsiblemente menor.
Asimismo, en Tenerife, el aviso por fenómenos costeros afecta a las vertientes este, sur y oeste. Se espera viento del norte con fuerza 7 (de 50 a 61 km/h), localizado principalmente al sur del canal entre Tenerife y La Gomera, incidiendo con mayor fuerza en el extremo suroeste de la isla tinerfeña.
Lluvias y temperaturas
En cuanto a las precipitaciones, el norte de las islas de mayor relieve presentará cielos cubiertos con lluvias de débiles a moderadas, con posibilidad de que lleguen a ser persistentes. En el resto de vertientes, se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias ocasionales.
En Gran Canaria, la inestabilidad se centrará en el norte y oeste, con lluvias que podrían ser persistentes. En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán nubosos con probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos en las horas centrales.
Los termómetros experimentarán pocos cambios generales, situándose las máximas en los 21 grados en ciudades como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, se prevén heladas en el Teide y una mínima de 9 grados en la isla de El Hierro.
Los avisos se extienden hasta el sábado
La situación meteorológica no remitirá en las próximas horas. Para este sábado, la Aemet mantiene y amplía el nivel de riesgo. Los avisos por viento de 70 km/h se extenderán a la isla de Gran Canaria (cumbres y vertientes este y oeste), así como a Lanzarote y Fuerteventura.
En Tenerife, el sábado será especialmente adverso en las zonas altas de la dorsal y la vertiente sur del área metropolitana. En las cumbres centrales, la previsión advierte de que las rachas de viento podrían superar los 90 km/h durante la madrugada del sábado, manteniendo la alerta por riesgo meteorológico en todo el Archipiélago.