El cambio crucial del 112 que afecta a todos los que están de vacaciones en Canarias

Los avisos sobre alertas y prealertas de emergencias alcanzan ya más de 800 agentes del sector turístico en las islas, según ha informado este martes el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, en el pleno del Parlamento de Canarias.
Como respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la mejora de la seguridad entre los turistas, Miranda ha explicado que la comisión técnica creada por las dos consejerías al efecto sigue trabajando en nuevas fórmulas para “seguir mejorando” la comunicación que, en el caso de las emergencias, “salva vidas”.
Este trabajo se inició en 2025 por impulso de la Consejería de Política Territorial y la de Turismo. Actualmente, la base de datos de receptores de avisos supera los 800 destinatarios, entre los que se encuentran alojamientos, guías turísticos, instituciones privadas, profesionales del comercio, empresas de servicios relacionados con el turismo, transporte de pasajeros o empresas dedicadas a la gestión de actividades deportivas.
Este listado, integrado en la base de datos del CECOES 112, está siendo analizado por los técnicos de ambas consejerías para insularizarlo y terminar de pulirlo, y que esté “plenamente operativo” en unas semanas.
Emergencias en las costas canarias
Según datos de las asociaciones relacionadas con la seguridad en el litoral y la propia Dirección General de Emergencias, durante 2026 se han producido 19 fallecimientos en el litoral de Canarias, cinco más que el año pasado a estas alturas y, según las estadísticas, la mitad eran extranjeros y el 90% se produjeron durante la vigencia de alertas y prealertas relacionadas con riesgos meteorológicos.
Miranda ha anunciado que la campaña oficial para alertar de los riesgos en el litoral de este año “será más agresiva” para concienciar de la necesidad de hacer caso a los avisos. Ha indicado que se han empezado a difundir pequeñas píldoras a cargo de expertos en la materia, además de traducir a otros idiomas la cartelería oficial.
Ha recordado que se mantiene en marcha en La Oliva, Fuerteventura, un proyecto piloto para el uso de drones en materia de seguridad en el litoral que da “buenos resultados” y se acaba de prorrogar hasta julio de 2027.
Por último, el máximo responsable de Emergencias ha aprovechado la ocasión para reconocer la labor de concienciación de Chano Quintana, presidente de la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa. “La mejor forma de salvar vidas es informando regularmente de los peligros y promoviendo medidas de autoprotección”.