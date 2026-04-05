Campaña de la Renta 2025: los días clave para solicitar tu devolución lo antes posible

La Campaña de la Renta de 2025-2026 comienza este miércoles con la apertura del plazo para presentar borradores por internet. Los contribuyentes de Canarias ya pueden acceder a sus datos fiscales en la sede de la Agencia Tributaria. El periodo para rendir cuentas con el fisco se extenderá hasta el próximo 30 de junio.
El calendario tributario marca fechas clave para millones de ciudadanos en las islas. Desde este ocho de abril, la gestión electrónica es la vía principal para obtener la devolución de Hacienda. Este año, el sistema busca agilizar los ingresos tras un ejercicio de gran actividad económica.
Fechas clave del calendario fiscal
La Agencia Tributaria ha establecido diferentes fases para facilitar la asistencia al ciudadano durante la campaña de la Renta:
- 8 de abril: inicio de la presentación de declaraciones por internet y acceso a Renta WEB.
- 6 de mayo: comienzo de la atención telefónica para confeccionar la declaración.
- 1 de junio: inicio de la atención presencial en las oficinas de las islas.
- 25 de junio: fecha límite para declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación.
- 30 de junio: fin oficial de la campaña para todos los contribuyentes.
¿Quiénes deben presentar la declaración?
Los umbrales de obligación han cambiado este año. Deben declarar quienes superen los 22.000 euros con un solo pagador. Si existen dos o más pagadores, el límite baja a los 15.876 euros anuales.
Además, la Agencia Tributaria establece obligaciones específicas para otros colectivos:
- Autónomos: todos los trabajadores por cuenta propia deben declarar, sin importar sus ingresos.
- Ingreso Mínimo Vital: los titulares y su unidad de convivencia tienen la obligación de presentarla.
- Bajas rentas: se activa una nueva deducción para compensar la subida del salario mínimo.
Novedades y beneficios en Canarias
La campaña de 2025 incluye actualizaciones en los beneficios fiscales autonómicos. En Canarias, se mantienen deducciones por gastos médicos y eficiencia energética. Estos incentivos son fundamentales para reducir la carga impositiva en el archipiélago.
Los contribuyentes pueden utilizar nuevos métodos de pago. El fisco permite el uso de Bizum y transferencias instantáneas para liquidar deudas. También se introducen mejoras en el sistema de avisos para evitar errores con ascendientes o descendientes. El programa calcula ahora de forma automática el rendimiento por alquileres a familiares.
Resultados y previsiones económicas de la campaña de la Renta
El año pasado, Hacienda devolvió más de 13 millones de euros a los declarantes. El 65% de las autoliquidaciones resultaron a devolver en el ejercicio anterior. Para esta campaña, se espera un incremento en el número de declaraciones rectificativas. Esto permite corregir fallos sin sufrir sanciones posteriores por parte de la Agencia Tributaria.