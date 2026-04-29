Patricia pide ayuda para salvar a Donut, un Gran Danés con cáncer en Canarias: “Una cirugía compleja puede alargar su vida”

La historia de Donut, un imponente Gran Danés de Las Palmas de Gran Canaria, ha movilizado a las redes sociales en las últimas horas. Su dueña, Patricia Ruiz, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe tras recibir una noticia devastadora: su compañero de vida ha sido diagnosticado con un tumor óseo agresivo en su pata delantera derecha.
Para un perro de gran tamaño como Donut, el diagnóstico es una carrera contrarreloj. El cáncer óseo avanza con rapidez y las opciones iniciales eran desgarradoras: amputar la extremidad o no intervenir, dejando que la enfermedad siga su curso.
Dada la morfología de un Gran Danés, su peso y su envergadura, la amputación no garantiza una calidad de vida digna.
Los especialistas han planteado una tercera vía: una cirugía reconstructiva con implante. Esta intervención consiste en retirar el hueso afectado por el tumor y sustituirlo por una pieza ortopédica, un procedimiento que iría acompañado de sesiones de quimioterapia.
Un objetivo de 3.000 euros
La esperanza de Donut tiene un precio que la familia no puede afrontar en solitario. Solo la operación ronda los 3.000 euros, cifra a la que hay que sumar los costes de radiografías de control, revisiones periódicas y el tratamiento oncológico posterior.