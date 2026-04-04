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Santa Cruz mantiene la alerta en sus playas: las carabelas portuguesas obligan a extremar la precaución

No se deben tocar, ni siquiera si parecen muertas, ya que pueden seguir provocando picaduras
Ejemplar de carabela portuguesa. EP
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El Centro de Coordinación Operativa municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado este sábado que continúan izadas las banderas amarillas y de fauna en Valleseco, Las Gaviotas y Playa Chica ante la presencia de carabelas portuguesas en el litoral.

La decisión se toma después de que el pasado 2 de abril fuese detectada la presencia de carabelas portuguesas en el litoral capitalino, que obligó al izado de la bandera amarilla y de fauna en la Playa de Las Teresitas.

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El consistorio recomienda extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y salvamento, así como evitar el baño si se observan ejemplares en el agua o en la orilla.

En este caso, no se deben tocar, ni siquiera si parecen muertas, ya que pueden seguir provocando picaduras.

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