Cerca de 700 blanquiazules se dejarán la garganta en El Toralín

La afición del CD Tenerife volverá a responder en masa en el desplazamiento más importantes de la temporada. La SD Ponferradina ha puesto a disposición del sector visitante un total de 683 localidades para el encuentro que se disputará en El Toralín, un estadio con capacidad para 8.400 espectadores y que cuenta con unos 7.500 abonados.
Serán, por tanto, cerca de 700 aficionados blanquiazules los que acompañen al equipo en Ponferrada, en un partido que puede resultar histórico para el conjunto insular. El desplazamiento, uno de los más numerosos de los últimos años, estará marcado además por el ambiente festivo en las gradas de un estadio cuyo equipo titular, la SD Ponferradina, también se juega mucho en el tramo final del curso.
En un estadio prácticamente lleno, la marea blanquiazul se hará notar y empujará al equipo blanquiazul en una cita que puede quedar marcada en la historia de la entidad.
La Federación de Peñas del CD Tenerife ha organizado un punto de encuentro para todos los aficionados blanquiazules que se desplacen a Ponferrada. La ‘quedada’ tendrá lugar a partir de las 15:00 horas en la Cafetería La Rosa, situada en la calle Julio Cervera, número 12, un espacio que cuenta con amplia terraza y capacidad suficiente para reunir a la afición tinerfeña.
Además de este encuentro previo, está previsto que los seguidores participen en el recibimiento al equipo en los aledaños del estadio, en un ambiente que se espera marcado por el apoyo masivo al conjunto tinerfeño en un desplazamiento clave.
Por su parte el conjunto blanquiazul ha diseñado una hoja de ruta semanal que culminará el próximo sábado con el enfrentamiento ante la SD Ponferradina. Tras una semana de entrenamientos matinales en la Ciudad Deportiva, el equipo viajará a la península este viernes.
El equipo comenzará su actividad sobre el césped hoy a las 10:00 horas, iniciando una serie de cuatro sesiones de entrenamiento consecutivas en la Ciudad Deportiva.
Tras el entrenamiento matinal de mañana, un jugador de la primera plantilla comparecerá en rueda de prensa a las 12:00 horas para analizar el estado del grupo antes del importante choque liguero del próximo sábado.
La jornada del viernes arrancará con el último entrenamiento en la isla (10:00 horas). Posteriormente, el técnico Álvaro Cervera atenderá a los medios de comunicación en una comparecencia cuya hora exacta está aún pendiente de confirmar, donde se espera que dé las claves tácticas para asaltar el estadio berciano.
A las 14:30 horas, el equipo iniciará su desplazamiento hacia Madrid desde el Aeropuerto de Tenerife Norte, sirviendo la capital como puente antes de poner rumbo definitivo hacia tierras leonesas.
El momento de la verdad llegará el sábado a las 17:30 (hora canaria). Tras el encuentro, ya con el ascenso materializado o teniendo que esperar una semana más, la expedición regresará a la isla el domingo. El vuelo de vuelta está programado para salir desde A Coruña (donde el equipo pernoctará en la noche del sábado) a las 8:00 horas, aterrizando en Tenerife Norte a media mañana.