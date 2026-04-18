El chef Pedro Hernández presenta su libro ‘Verde y lava’ en el Salón Gourmets

El chef Pedro Hernández, del restaurante El Duende del Fuego, en Los Llanos de Aridane (La Palma) ha estado esta misma semana en el estand El País Más Rico del Mundo #alimentosdeespaña, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presentando su libro ‘Verde y lava’. En el marco del Salón Gourmets 2026, Hernández descubrió a los asistentes al acto su filosofía de cocina inclusiva, regenerativa y consciente, con un 95% de recetas libres de alérgenos, enfocada en la sostenibilidad y el producto local.
Pedro Hernández acudió al estand para presentar su libro ya que en febrero de 2025 pasó a formar parte de los Soles Sostenibles de la Guía Repsol, que dirige María Ritter y que precisamente patrocina Alimentos de España, y que fueron entregados en un acto celebrado en el hotel Meliá Palacio de Isora, en Guía de Isora.
Ana Rodríguez Castaño, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, señaló en el acto que “la gastronomía española, que es un auténtico atractivo y un valor añadido en el ámbito internacional, convierte a nuestro país en un referente mundial en la transición hacia sistemas alimentarios de calidad, justos y sostenibles. Los Premios Sol Sostenible #AlimentosdEspaña representan un reconocimiento a la identidad, a la excelencia y al compromiso con la responsabilidad social, ambiental y económica de los restaurantes españoles”.
Roca
El libro ‘Verde y lava’ también ha optado a los premios Roca Awards, patrocinados por los hermanos Roca, que quieren reconocer el valor de la literatura gastronómica en todas sus dimensiones y formas.
Pedro Hernández desarrolla una cocina sin alérgenos que es la que le ha permitido mantener abierto su restaurante en Los Llanos de Aridane a pesar de adversidades como la pandemia o la erupción del volcán y ahora ha plasmado su técnica y algunas recetas en este libro al que seguirán dos volúmenes más para que “cualquier restaurante que quiera pueda elaborar los platos para sus clientes con alergias”.
No hablamos de un tema baladí. Hernández reconoció que la evolución entre sus comensales arroja datos preocupantes: los niños con alergias representan el 9% mientras que el porcentaje de adultos se dispara al 56%. Y la tendencia no tiene visos de mejorar, sino todo lo contrario.