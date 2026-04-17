¿Influye el código postal en nuestra esperanza de vida? La respuesta corta es sí. Un reciente y exhaustivo estudio de la plataforma de salud Zava ha puesto nombre y apellidos a las ciudades más saludables de España, analizando parámetros que van desde la calidad del aire hasta la cantidad de centros deportivos disponibles por habitante. En un momento en el que el bienestar y el autocuidado son prioridades globales, saber qué ciudades lideran esta lista se ha vuelto fundamental para quienes buscan una mejor calidad de vida.
El ranking, que ha evaluado las 50 ciudades más pobladas del país, otorga la medalla de oro a Vitoria-Gasteiz, seguida muy de cerca por Madrid y Barcelona. Estas urbes no solo destacan por su tamaño, sino por una planificación urbana diseñada para que el ciudadano se mantenga activo y respire aire más limpio.
Vitoria y Madrid: los grandes referentes de las ciudades más saludables
No es casualidad que Vitoria-Gasteiz encabece esta lista. La capital alavesa, reconocida internacionalmente por su “Anillo Verde”, es el ejemplo perfecto de cómo integrar la naturaleza en el día a día. El informe destaca su elevadísima ratio de espacios verdes por habitante, lo que reduce los niveles de estrés y fomenta el ejercicio al aire libre.
Por otro lado, la presencia de Madrid en el segundo puesto ha sorprendido a muchos, pero los datos son claros: la capital cuenta con una de las mayores redes de centros deportivos, gimnasios y una oferta de servicios de salud que la sitúan como una de las ciudades más saludables de España. A pesar del tráfico, sus grandes parques como El Retiro o la Casa de Campo actúan como pulmones críticos que equilibran la balanza del bienestar.
Las cinco ciudades españolas más saludables (sin ser grandes)
En esta relación, la ciudad más saludable para vivir es Teruel, con una nota final de 9,05, mientras que la segunda es Pollença, en Mallorca. En tercer lugar aparecen dos, Lugo y orihuela, empatadas con 8,89, mientras que el quinto es Benavente, con un 8,75 final.
Los 5 pilares que definen una ciudad “sana”
Para que una ciudad entre en este olimpo del bienestar, el estudio de Zava ha tenido en cuenta cinco factores determinantes que cualquier vecino puede notar al salir de casa:
- Infraestructuras deportivas: El número de gimnasios y centros de yoga o pilates es clave para combatir el sedentarismo.
- Zonas verdes: Parques accesibles a menos de 10 minutos a pie de cualquier domicilio.
- Calidad del aire y el agua: Factores ambientales que reducen las enfermedades respiratorias a largo plazo.
- Servicios de salud: Una mayor concentración de centros de atención primaria y especialistas.
- Longevidad: La media de edad de los habitantes, un indicador indirecto pero infalible de la calidad de vida.
¿Qué lugar ocupa Canarias en el ranking de salud?
En el contexto de las islas, el informe ofrece datos interesantes para los residentes. Aunque Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria no ocupan los puestos de podio, sí se mantienen en posiciones competitivas gracias a su envidiable clima, que permite la actividad física los 365 días del año. No obstante, el estudio señala que para escalar posiciones y codearse con las ciudades más saludables de España, las capitales canarias deben seguir apostando por la peatonalización y el aumento de centros deportivos públicos.
Resulta curioso observar cómo ciudades con un entorno natural tan potente como el canario a veces se ven penalizadas por la falta de infraestructuras urbanas específicas para el deporte. “Tenemos el mejor gimnasio del mundo, que es nuestra costa, pero necesitamos que la ciudad acompañe con parques y servicios”, comentan expertos en urbanismo saludable.
El futuro de las ciudades españolas: hacia el bienestar total
La tendencia es clara: las ciudades que no cuiden de la salud de sus vecinos perderán atractivo. El ranking de Zava sirve como una hoja de ruta para los ayuntamientos que quieran retener talento y mejorar la vida de su población. Desde el uso de la bicicleta hasta la creación de huertos urbanos, las ciudades más saludables de España están marcando el camino hacia un futuro donde vivir en la ciudad no sea sinónimo de estrés, sino de vitalidad.