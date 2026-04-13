Compradores extranjeros se hacen con 90.000 viviendas en las Islas en la última década, el 35% del total

Canarias es uno de los territorios más atractivos para la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros que buscan instalarse en las Islas de manera permanente o bien disfrutar de una segunda residencia.
Este interés se produce también en otras zonas de costa de España, como Baleares, Andalucía, Murcia o Comunidad Valenciana, pero es el archipiélago canario y, en menor medida, el balear, el que concentran un mayor porcentaje de ventas de inmuebles a personas foráneas.
De hecho, en estos diez últimos años, la media de compradores extranjeros sobre el total en el conjunto de España fue del 14,5%, porcentaje que dista mucho del 35,3% registrado en Canarias en ese periodo.
Tampoco las comunidades más demandadas llegan al grado de Canarias: en Baleares, suponen el 28,3%, en la Comunidad Valenciana, el 27,1%, en Murcia representan el 22,3% y en Andalucía, el 14,5% del total.
En total, en España se vendieron 894.483 viviendas a personas extranjeras entre 2016 y 2025. Una de cada diez (el 10%), está en Canarias.
Lamentablemente, las fuentes oficiales que proporcionan la información, como el Consejo General del Notariado o los Registradores de la Propiedad, no disponen de datos desagregados por islas o municipios para poder conocer en profundidad el mapa de la compra de viviendas en el Archipiélago, aunque las preferidas son, entre otras, las áreas turísticas.
Entre los compradores extranjeros hay que distinguir entre los residentes y los no residentes. Si bien no se ofrecen cifras por comunidades autónomas en la serie histórica, sí existen datos concretos por periodos, como los relativos al último semestre de 2025, cuando de las 3.667 viviendas adquiridas por extranjeros, 1.843 las compraron personas no residentes en Canarias, justo la mitad del total. En el conjunto nacional, para el que sí existe información en relación con la última década, el porcentaje de compras de no residentes entre los foráneos fue del 42,7%.
De vuelta al Archipiélago y con datos del segundo semestre de 2025, entre los no residentes, la mayor demanda de vivienda se produjo entre alemanes, con un 20,6% del total de las compras, e italianos, que concentraron el 12,3%. Entre los residentes se dio la situación contraria: los compradores italianos adquirieron una de cada cuatro viviendas (el 26,2%), mientras que los alemanes se hicieron con el 9,2% del total de las ventas a extranjeros residentes en las Islas.
En cuanto a los precios, los datos revelan que las viviendas adquiridas por personas extranjeras son, de media, más caras. El precio por metro cuadrado se elevó a 2.846 el año pasado, frente a los 2.177 euros de media regional (son 669 euros de diferencia, el 30,7% más). En relación con el precio al que compran los extranjeros en el conjunto del país, Canarias también registra costes superiores, con los citados 2.846 euros por metro cuadrado frente a 2.448 (+398 euros / +16,2%).
Los datos de compraventa por años revelan diferencias sustanciales en las Islas, desde el máximo del 41,7% del total registrado en 2016, hasta el mínimo del 30,6% del ejercicio 2020. El año pasado se cerró con 8.302 adquisiciones por parte de personas foráneas, de un total de 26.045, el 31,8%, si bien se produjo un descenso del 9% en relación con el año anterior.
Hace justo un año, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció una ofensiva “político-jurídica” para redefinir el acceso a la condición de residente en el Archipiélago y limitar la compra de viviendas a extranjeros. En su discurso en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad aseguró que ha llegado el momento de negociar con el Estado y la Unión Europea “nuevas reglas” para frenar el crecimiento poblacional en las Islas. Clavijo se mostró convencido de que “al igual que otros territorios -de la UE- han puesto normas para acceso a la condición de residentes y a la venta de viviendas a extranjeros, también debería poder hacerlo Canarias”, si bien, a día de hoy, está todo por definir.