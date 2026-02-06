La compra extranjera de viviendas en Tenerife duplica la media nacional

La demanda de viviendas por parte de personas extranjeras continúa en pleno auge en Canarias, donde se vendieron el año pasado un total de 25.358 inmuebles, de los que algo más de 6.000 fueron adquiridos por foráneos, en torno al 25% del total. La provincia tinerfeña registró, de media, un porcentaje superior, del 26,5% en el último trimestre del año, cifra que duplicó la media nacional, con un peso de compradores extranjeros del 13,5%.
Del total de viviendas vendidas el año pasado, 6.902 fueron de obra nueva y 18.396, inmuebles usados.
La Estadística Registral Inmobiliaria de los Registradores de España revela que, al cierre de 2025, Canarias fue la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de adquisiciones foráneas, solo por detrás de Baleares (31,4%) y Comunidad Valenciana (27,1%). Santa Cruz de Tenerife, por su parte, se situó como la cuarta de las 50 provincias españolas en las que los extranjeros prefieren comprar vivienda, superada solo por Alicante (42,9%), Baleares (31,5%) y Málaga (31,1%).
Originarios de la UE
La inmensa mayoría de las compras en Canarias las realizan personas de países de la Unión Europea, que acaparan aproximadamente ocho de cada diez de los inmuebles adquiridos por extranjeros. Los originarios de otros países de Europa completan prácticamente la lista de procedencias, mientras que el porcentaje de compra de viviendas por parte de personas de África o América es irrisorio.
Los originarios de Alemania, Italia y Reino Unido son los principales clientes del mercado inmobiliario de las Islas. Los registradores señalan la intensidad turística como el factor clave que determina el mayor peso relativo en compras de vivienda por extranjeros, siendo las islas y las provincias mediteráneas donde la representación foránea resulta más significativa.
Durante el año 2025, la provincia tinerfeña llegó a registrar un pico del 35,7% en el peso de las viviendas adquiridas por extranjeros. En concreto, en el segundo trimestre del año se alcanzó esta cifra máxima, seguida del 29,6% en el tercer trimestre; del 28,9% en los tres primeros meses del ejercicio, y del 26,4% en el cierre del año.
En el conjunto de Canarias, el máximo se alcanzó también en el segundo trimestre del año, con 3 de cada diez inmuebles comprados por personas foráneas (el 30%), en un periodo en el que la media nacional en este indicador se situó en el 14%.
Casas más pequeñas y caras, con los tipos hipotecarios elevados
Los datos de los Registradores de España muestran un panorama desalentador del mercado de la vivienda en Canarias en el último trimestre del año. Por una parte, las casas cuestan el 14% más que hace un año en las Islas, hasta alcanzar un precio medio de 2.721 euros por metro cuadrado, situando a la comunidad autónoma entre los costes más elevados, por detrás de Madrid, Baleares, País Vasco y Cataluña. La vivienda usada registró un encarecimiento algo mayor, del 15,3% y un promedio de 2.799 euros por metro cuadrado, mientras que la de obra nueva alcanzó los 2.359 euros, el 10,7% más.
Por otro lado, el Archipiélago es la región en la que se vendieron las casas con un menor tamaño medio, de 88,3 metros cuadrados, frente a los 100 metros de media en el conjunto estatal.
Además, en las Islas se pagaron los segundos tipos de interés más elevados del país por la adquisición de créditos hipotecarios, hasta alcanzar el 3,19%, frente al 2,97% de media en España.
Precisamente en relación con los créditos hipotecarios, Canarias fue, en el cuarto trimestre de 2025, la tercera comunidad donde el porcentaje de la cuota de la hipoteca fue mayor en relación con el salario. La media de compradores destinó el 38,6% de su sueldo a pagar la casa, cifra que solo se superó en Baleares, con el 55%, y en Madrid, con el 43,7% del salario.