Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife: guía de calles, guaguas y tranvías afectados este fin de semana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad que dirige Evelyn Alonso, ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad y tráfico con motivo de la carrera nocturna Binter NightRun.
Las restricciones afectarán principalmente a la zona baja y al frente litoral de la capital, con cortes que comienzan hoy mismo y se prolongarán hasta el domingo.
Restricciones de estacionamiento
Las prohibiciones de aparcar se han activado de forma escalonada para permitir el montaje de las infraestructuras:
- Desde ayer y hasta la madrugada del domingo: Calle de La Marina (tramo inicial hasta callejón Bouza).
- Hoy, 17 de abril: Avenida Marítima, entre la plaza del Cabildo y la Vía de Superficie.
- Sábado, 18 de abril (desde las 12:00h): Avenida Marítima (lateral del Cabildo), avenida San Sebastián (entre Bravo Murillo y Marítima), avenida Bravo Murillo, calle Leoncio Rodríguez y avenida Buenos Aires.
- Sábado, 18 de abril (desde las 15:00h): Calle Villalba Hervás, calle Valentín Sanz, avenida Francisco La Roche y Vía de Superficie.
Cortes de tráfico
El operativo de la Policía Local contempla cierres progresivos. Hoy viernes se corta la avenida Marítima a partir de las 16:30 horas (entre La Marina y plaza del Cabildo).
El sábado, el cierre total del itinerario se hará efectivo a las 19:00 horas, afectando a arterias críticas como la avenida Constitución, túnel de la Vía Litoral, puente General Serrador y las inmediaciones del Mercado de Nuestra Señora de África.
Para facilitar la conexión con Anaga, la vía auxiliar del puerto abrirá desde las 17:00 horas del sábado con acceso por el Auditorio.
Cambios en Titsa y transporte gratuito
La compañía de guaguas Titsa ha modificado el recorrido de una veintena de líneas. Como novedad, los corredores de la Binter NightRun podrán viajar gratis en las líneas urbanas (900) el sábado desde las 16:00 horas hasta medianoche, siempre que muestren su dorsal oficial.
Las líneas afectadas por desvíos hoy viernes son la 909, 910, 914, 916, 921, 945, 946, 947 y 970.
El sábado, el corte se ampliará a líneas interurbanas como la 014, 026 y 228, que circularán por la avenida Tres de Mayo en sentido La Laguna. Cabe destacar que la línea 914 quedará suspendida durante el evento.
Afectación al Tranvía
El servicio de Metrotenerife sufrirá alteraciones por doble motivo: la carrera y trabajos de mantenimiento.
- Sábado 18: Desde las 18:30 horas, la Línea 1 solo operará entre La Trinidad y Teatro Guimerá. Las paradas de Fundación e Intercambiador quedarán sin servicio hasta las 23:30 horas.
- Domingo 19: Debido a mantenimiento preventivo, de 07:00 a 24:00 horas, el tranvía solo circulará entre La Trinidad y Cruz del Señor.
Para cubrir el tramo inoperativo el domingo, se habilitará una conexión gratuita con guaguas de Titsa entre Cruz del Señor y el Intercambiador para los usuarios del tranvía.
El servicio recuperará la normalidad total el lunes 20 de abril.