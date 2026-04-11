La emancipación se desploma en Canarias: 20.000 jóvenes de las islas vuelven a casa de sus padres por el alquiler

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este sábado un encuentro en La Laguna con cerca de 60 jóvenes cargos públicos de su formación para analizar la situación socioeconómica de este sector de la población.
Durante el acto, en el que también participaron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias, Borja Durán, Torres avanzó una batería de propuestas ante lo que califica como una situación de “precariedad” y retroceso en los indicadores de vida de la juventud isleña.
Deterioro de los indicadores de emancipación
Apoyándose en datos oficiales, el líder socialista señaló que en 2024 unos 20.000 jóvenes canarios se vieron obligados a regresar al hogar familiar ante la imposibilidad de costear un alquiler.
Según detalló Torres, la tasa de emancipación en el Archipiélago ha sufrido un descenso de seis puntos en el último año, pasando de superar el 20% a situarse en el entorno del 14%.
Asimismo, en el ámbito educativo, denunció que el abandono escolar ha repuntado hasta alcanzar cifras cercanas al 16%, cuando en la etapa anterior se había logrado reducir hasta el 11%.
Exigencias en materia de vivienda y fiscalidad
Ante este escenario, el PSOE elevará al Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, varias exigencias concretas:
- Financiación del bono de alquiler joven: Torres reclamó que la comunidad autónoma aporte fondos propios a esta ayuda, que actualmente es sufragada de forma íntegra por el Estado.
- Zonas tensionadas: Reprochó la falta de respuesta del Ejecutivo a municipios como Las Palmas de Gran Canaria o Adeje, que han solicitado esta declaración para intervenir en el mercado del alquiler.
- Grandes tenedores: El PSOE propone activar políticas fiscales específicas sobre estos propietarios para aumentar la oferta alojativa.
Educación y gestión pública
Torres criticó la “paralización” del contrato programa para las universidades públicas, asegurando que contaba con financiación prevista, y acusó al actual Gobierno de dar prioridad al sistema privado. Según el secretario general, esta falta de inversión está generando una brecha de desigualdad en el acceso a la educación superior.
Finalmente, el líder de los socialistas canarios defendió la necesidad de contar con perfiles técnicos en la administración, señalando que en la Dirección General de Juventud son necesarios “gestores” para abordar las demandas reales de los jóvenes cargos y de la población en general.