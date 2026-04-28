Día de la Madre en Santa Cruz: talleres gratuitos y una ruleta de flores con premios

La Sociedad de Desarrollo y la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África (La Recova) impulsarán actividades de dinamización con motivo de la campaña comercial del Día de la Madre, el próximo sábado 2 de mayo. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que “se trata de una programación especial de dinamización comercial que pretende incentivar y premiar las compras en La Recova y la Rambla Azul”.
En este sentido, Bermúdez informó de que “el sábado 2 de mayo el entorno del Mercado Nuestra Señora de África, incluyendo la Rambla Azul, contará con actividades y promociones especiales para apoyar al comercio local, a través de premios directos por compras y que se complementarán con actividades para el público familiar” y añadió que “en el 17 de enero participaron más de 650 niños y niñas en estas actividades”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, indicó que “estas actividades están dentro del marco de cooperación entre ambas entidades, y se desarrollan dentro de las líneas de actuación del Plan Director de Comercio de Santa Cruz (2023-2028), alineándose con el eje 7: Colaboración público-privada y con el Programa dirigido al Apoyo a los Mercados (P32)” y añadió que “el objetivo es transformar la compra en una experiencia, y que se complementará con actividades de dinamización de 11:00 a 14:00 horas”.
Así, Pérez explicó que “el sábado 2 de mayo se vivirá una jornada especial en el marco de las fiestas fundacionales de la ciudad, pero también coincide con la campaña comercial del Día de la Madre, por lo que se han planteado actividades concretas que animen las compras en el entorno del Mercado Nuestra Señora de África, al tiempo que dinamicen este importante enclave comercial” y añadió que “animamos a la ciudadanía a acercarse a disfrutar de esta jornada en nuestra Recova y la Rambla Azul”.
“La Recova mostrará en su patio central la creación floral de la Cruz de Mayo, pero también contaremos con actividades alusivas al Día de la Madre, denominadas ‘El jardín de mamá en La Recova’, y que se celebrarán de 11:00 a 14:00 horas” indicó Pérez, quien añadió que “también habrá una ruleta de las flores, en la que por cada ticket de compra superior a 10 euros, se ofrecerá una oportunidad de participar en una ruleta de premios directos, además de actividades como glitterbar, pintacaras y juegos infantiles, además de otras sorpresas”.
Igualmente, de 11:00 a 12:00 horas, se celebrarán talleres gratuitos entre los que sobresalen el taller familiar de pintura de velas, una actividad conjunta donde las familias pintan velas para crear un recuerdo; y el taller infantil para pintar un colgante en forma de corazón y que está dirigido a niños y niñas de 4 a 9 años, con plazas limitadas. Asimismo, de 12:00 a 12:30 horas tendrá lugar un show de cuentacuentos con canciones del Ratoncito Pérez y el Hada de los dientes y que culminará con una sesión de fotos con los personajes en un photocall decorado con flores.