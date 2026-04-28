Educación refuerza la atención a la crisis de salud mental escolar en Canarias con 39 psicólogos

El preocupante aumento de niños y jóvenes con problemas de salud mental ha llevado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a elaborar un plan de intervención psicológica con el que incorporará, el próximo curso escolar, a un total de 39 psicólogos en 250 centros educativos desde un enfoque de atención integral.
En lo que va de curso, el departamento de Educación ha intervenido en hasta 600 casos de riesgo alto o inminente por problemas de salud mental en alumnos de Secundaria en adelante. La coyuntura social actual, que “no está favoreciendo el bienestar emocional” y genera mucho estrés entre la ciudadanía en general, ha conducido a que haya “un nivel elevado de problemas de trastornos de ansiedad, de depresión, de ideación suicida en el rango de población de la adolescencia”, por lo que “es muy importante dar una solución a esta problemática”, según señaló la vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Nena del Rosario.
Una problemática en alza continua
“Creo que es importantísimo que desde la Consejería de Educación se le esté dando este reconocimiento y esta intervención” a un problemática en alza desde “hace aproximadamente unos diez años, cuando el contexto educativo ha cambiado profundamente”, añadió.
Frente a esa realidad, el denominado Plan Estratégico Institucional para la Integración de la Psicología en el Ámbito Escolar de Canarias comenzará su andadura en el curso 2026-2027, con la incorporación de 39 profesionales del sector que trabajarán con los equipos de orientación educativa de 250 centros educativos de Secundaria desde un enfoque integral de atención a la salud mental juvenil.
El consejero de Educación autonómico, Poli Suárez, que avanzó los detalles de la iniciativa, destacó que la intervención psicológica llegará a todas las islas. Un total de 22 profesionales atendrán al alumnado de la provincia de Las Palmas y otros 17 se distribuirán en la de Santa Cruz de Tenerife.
Por Islas, la distribución territorial de estos profesionales será la siguiente: 16 profesionales prestarán servicios en Gran Canaria y 13 en Tenerife, además de otros tres en Lanzarote y Fuerteventura, dos en La Palma y uno tanto en La Gomera como en El Hierro.
El Consejero informó de que el proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 2,2 millones de euros y tendrá un desarrollo progresivo, mediante la creación de listas específicas de empleo y la incorporación efectiva de esos profesionales al sistema educativo público. Además, aseguró que, pese a considerar que la puesta en marcha de la iniciativa “supone un paso importante”, es solo el primero en la materia. Recalcó que “el bienestar psicológico” se configura como “un factor determinante del éxito educativo y del desarrollo integral” del alumnado.
Población de entre 12 y 18 años
Con una población objetivo preferente de entre 12 y 18 años, “etapa en la que se concentra un mayor número de situaciones relacionadas con el malestar emocional, las dificultades de adaptación o los problemas de convivencia”, los psicólogos tendrán una intervención prioritaria en centros de Educación Secundaria, Educación Especial y Educación Obligatoria, así como de Formación Profesional.
El consejero detalló que, “entre las funciones de estos profesionales, se incluyen la evaluación e intervención psicológica individual y grupal con el alumnado, la detección precoz de situaciones relacionadas con ansiedad, depresión, acoso escolar o conductas de riesgo, así como el asesoramiento al profesorado y la intervención con la familia”. Todos estos sectores de la población implicada venían demandando que se actuara frente a esta problemática creciente y a los que ha querido dar respuesta con su iniciativa el Gobierno de Canarias, que tendrá en cuenta su opinión al llevarla a la práctica, destacó.
Por último, añadió que, una vez presentado, el plan de intervención psicológica se dará a conocer de forma pormenorizada a toda la población a la que concierne y se escucharán sus posibles aportaciones en aras de mejorarlo, asegurando: “Atenderemos aquellas sugerencias que nos pueda hacer el conjunto de la comunidad educativa”.
La policía local protegerá el entorno escolar ante conductas de riesgo
Canarias implantará el próximo curso la figura del Agente Tutor, un modelo de intervención preventivo que buscará reforzar la protección del alumnado y mejorar la convivencia en los centros educativos del archipiélago, basado en la colaboración entre la comunidad educativa, los agentes de Policía Local y los servicios municipales.
Un agente de la policía local protegerá a los menores ante conductas de riesgo en el entorno escolar y social. Actuará de forma preventiva y cercana colaborando con centros educativos, familias y servicios sociales para resolver conflictos. La Orotava, Arrecife e Ingenio ya cuentan con experiencia en su desarrollo e impacto en la mejora de la convivencia y la detección de situaciones de riesgo.
Si inicialmente actuaba en la intervención y prevención del absentismo escolar, el consumo de estupefacientes y el acoso escolar ahora lo que más preocupa es el mal uso de las nuevas tecnologías y redes sociales, sobre todo en casos de ciberacoso y difusión de imágenes, una realidad compleja que está causando bastantes conflictos dentro y fuera de los centros, así como las adicciones comportamentales (apuestas; videojuegos; abuso de redes sociales, etc.).