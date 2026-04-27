Educación no descarta la suspensión de clases en Canarias por la visita del papa: “Prevalece la seguridad”

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias todavía no ha decidido si suspenderá las clases presenciales en Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa a ambas islas el 11 y 12 de junio, aunque no descarta considerarlo por razones de seguridad, según ha anunciado su titular, Poli Suárez, este lunes.
“La decisión no está tomada. Primero, porque nosotros no hemos recibido una comunicación oficial o una solicitud, pero seamos realistas también: el programa de la visita no está cerrado al cien por cien, por lo menos hasta donde nosotros sabemos”, y, en consecuencia, es prematuro pronunciarse al respecto, ha declarado el consejero.
Poli Suárez, que ha hablado de la cuestión a preguntas de periodistas tras presentar en Las Palmas de Gran Canaria el Plan Estratégico Institucional para la Integración de la Psicología en el Ámbito Escolar de Canarias, ha concluido, por ello: “Debemos tener mayores garantías, en el sentido de contar con más información, para poder tomar esa decisión”.
“Es verdad que hoy, durante la mañana, al salir de aquí, ya empezaré con esas reuniones de coordinación con las áreas del Gobierno, y creo también que con los organizadores de la visita, y, a partir de ahí, podremos saber qué decisiones tomar”, ha apostillado.
El consejero ha dicho que una vez que dispongan de los horarios concretos y de las necesidades en materia de seguridad, podrán tomar una decisión, “pero en este momento no hay una decisión tomada”.
La razón es que, para decretar “la suspensión de las clases o pasarlas a telemática, tenemos que tener mayor mayores garantías en el sentido, de más información, para poder tomar esa decisión”, ha expuesto.
Poli Suárez ha añadido que intentarán “no perjudicar, pero aquí prevalece la seguridad“.
“Prevalece la seguridad y tendremos en cuenta, lógicamente, las recomendaciones, las peticiones o las instrucciones que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podamos recibir”, ha finalizado el consejero de Educación.